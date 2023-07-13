Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

На саммите НАТО в Вильнюсе члены военного блока объявили о создании коалиции по подготовке украинских пилотов к полетам на F-16. Лавров напомнил, что такие истребители могу нести ядерное оружие и создают прямую угрозу России

Сергей Лавров (Фото: Natalia Kolesnikova / EPA / ТАСС)

Передача вооруженным силам Украины истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Ленте.ру».

Министр обратил внимание на то, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, возможные последствия которого он назвал катастрофическими.

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте, Лавров напомнил, что сценарии применения такого оружия четко определены в Военной доктрине России. «Вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями», — добавил министр.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не намерена первой применять ядерное оружие.



В утвержденной президентом России ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Кроме этого, Лавров в очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от достижения целей специальной военной операции путем диалога. По словам министра, условия для переговоров остались теми же, что и были обозначены в начале спецоперации: защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны.

Он отметил, что конфликт на Украине имеет геополитическое измерение, поэтому Москве необходимо получить гарантии безопасности на западных рубежах страны. Министр напомнил, что в декабре 2021 года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу именно с такими требованиями, но Запад их «высокомерно отклонил».

В то же время глава российского МИДа указал, что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. «Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы. Это что касается коллективного Запада», — заключил Лавров.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали возможность их поставки. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставки F-16 Киеву другими странами.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников предполагал, что Киев начнет получать западные истребители не ранее 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в июне не исключал, что поставки начнутся через шесть-семь месяцев.

Страны-члены НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который проходил с 11 по 12 июля, объявили о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16. В коалицию вошли: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

Российский МИД называл планы западных стран передать Киеву истребители F-16 движением «по так называемой лестнице эскалации». В Кремле, в свою очередь, предупредили, что российские войска будут уничтожать F-16, как и другую иностранную военную технику, если эти самолеты будут использоваться на Украине.