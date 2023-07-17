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Байден одобрил обучение украинских пилотов управлению F-16

Салливан: Байден одобрил обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16
Украинские летчики смогут начать обучение, как только европейские партнеры будут готовы. Страны попросили несколько недель на подготовку, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в европейских странах, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CNN.

«Президент дал зеленый свет и мы разрешим, поддержим, посодействуем и фактически обеспечим необходимыми инструментами для того, чтобы украинцы начали обучение на F-16, как только европейцы будут готовы», — сказал Салливан. Европейские страны попросили несколько недель на подготовку, сообщил советник.

В феврале Байден исключал передачу Киеву F-16, так как они, по его мнению, Украине пока не нужны. В мае американский лидер на саммите G7 в Хиросиме заявлял, что Вашингтон поддержит усилия союзников по подготовке украинских летчиков на американских истребителях. США пообещали в ближайшие месяцы определить, какая страна передаст самолеты и какое количество. Украина заверила, что не будет использовать западные истребители для атак на российскую территорию, говорил президент.

В июне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что некоторые европейские партнеры Киева готовы отправить «мощное» количество F-16.

В июле издание Politico со ссылкой на источники писало, что почти дюжина европейских стран до сих пор ждет разрешения от США на обучение украинских пилотов управлению истребителями. Соответствующий запрос «все еще находится на рассмотрении», сообщили, в свою очередь, в Пентагоне.

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе объявили о создании коалиции по подготовке украинских летчиков, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

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Москва называла планы Запада поставить на Украину F-16 движением «по так называемой лестнице эскалации». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что одна из модификаций этих самолетов может нести ядерное оружие. По его мнению, если западные страны не понимают, что передача Киеву истребителей может усугубить конфликт, то «им грош цена как военным стратегам и планировщикам».

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Теги
Елена Чернышова
Джейк Салливан Джо Байден истребители F-16 Украина
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