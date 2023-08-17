В ВСУ оценили шансы получить истребители F-16 в этом году

Украина получит F-16 не ранее весны 2024 года, полагает Юрий Игнат. По его словам, вопрос обучения пилотов «сдвинулся с мертвой точки». Россия считает планы передачи западных истребителей Киеву движением в сторону эскалации

Украина не сможет получить американские истребители F-16 до конца 2023 года, сказал в эфире телемарафона спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», — сказал он (цитата по РБК-Украина). По словам Игната, на истребители возлагались большие надежды, они должны были стать частью противовоздушной обороны Украины, поскольку способны сбивать дроны и ракеты.

В то же время, добавил Игнат, вопрос обучения украинских пилотов управлять F-16 «сдвинулся с места», оно начнется в ближайшее время (когда именно, спикер не уточнил). Приблизительные сроки — конец лета, передает Focus.ua.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон согласился обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявил, что не будет возражать против их поставок другими странами. В Белом доме допускали поставку F-16 украинским военным до конца 2023 года. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что передача самолетов и начало их применения Киевом заняли бы месяцы.

Участие в подготовке украинских пилотов подтвердила Дания. К обучению присоединятся Нидерланды, им в этом помогут США, Бельгия, Франция и Великобритании. По данным The Washington Post, Дания настояла, чтобы пилоты перед обучением прошли четырехмесячные курсы по изучению терминологии, связанной с F-16, вместе с наземным персоналом, хуже владеющим языком. Издание сообщало, что это откладывает начало боевой подготовки летчиков до января.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД счел планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.