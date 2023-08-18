Reuters узнал об одобрении США передачи F-16 Киеву от Дании и Нидерландов

США одобрили передачу истребителей F-16 Украины из Дании и Нидерландов после окончания обучения пилотов, пишет Reuters. В Белом доме ранее заявили, что прорабатывают возможность таких действий. Москва осуждает военную помощь Киеву

США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по окончании обучения пилотов, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Вашингтон дал Копенгагену и Амстердаму официальные заверения в том, что США ускорят одобрение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу самолетов Украине, чтобы Киев получил их после окончания подготовки пилотов. Агентство отмечает, что Дания и Нидерланды, возглавляющие коалицию по обучению пилотов, недавно запросили такие гарантии.

По словам собеседника Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма своим датским и голландским коллегам, заверив их, что запросы будут одобрены.

«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — приводит агентство цитату из письма Блинкена двум официальным лицам.

Госсекретарь Штатов также написал, что одобрение запросов третьей стороны позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит свое обучение».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США совместно с партнерами прорабатывают способы передачи Украине F-16 от третьих стран. «Мы хотим сделать это как можно скорее», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN (цитата по «РИА Новости»).

Также он сказал, что Вашингтон рассчитывает на начало обучения украинских пилотов управлению этими истребителями «относительно скоро».

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон согласился обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявил, что не будет возражать против их поставок другими странами. В Белом доме допускали поставку F-16 украинским военным до конца 2023 года. Позднее Блинкен сказал, что передача самолетов и начало их применения Киевом заняли бы месяцы.

Участие в подготовке украинских пилотов подтвердила Дания. К обучению присоединятся Нидерланды, им в этом помогут США, Бельгия, Франция и Великобритания. По данным The Washington Post, Дания настояла, чтобы пилоты перед обучением прошли четырехмесячные курсы по изучению терминологии, связанной с F-16, вместе с наземным персоналом, хуже владеющим языком. Издание сообщало, что это откладывает начало боевой подготовки летчиков до января 2024-го.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киев не получит F-16 раньше весны следующего года. По его словам, обучение украинских пилотов управлению может начаться до конца лета.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. Глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что передача F-16 Киеву будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.