Байден рассказал о «частном разговоре» с Зеленским о поставках F-16

Президент США Джо Байден исключил поставки Украине истребителей F-16 в ближайшее время, Киев сейчас больше нужны танки, артиллерия, системы противовоздушной обороны. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ABC.

«На данный момент я исключаю это (поставки F-16. — РБК)», — сказал Байден, отметив, что пока нет оснований, на которых, по мнению американских военных, сейчас можно было бы предоставить Киеву F-16.

В ответ на вопрос, что он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев о перспективе предоставления истребителей, Байден не ответил, подчеркнув, что это был «частный разговор».

Материал дополняется