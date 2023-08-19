В Киеве сообщили о начале обучения пилотов на истребителях F-16

Обучение пилотов, инженеров и техников проходит в Великобритании и Швеции. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подготовка продлится не менее шести месяцев

Истребитель F-16 (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Украинские пилоты, инженеры и технический персонал начали обучение на западных истребителях F-16, сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью 24 каналу.

«Обучение уже началось», — сказал он, отметив, что минимальный срок подготовки пилотов составляет шесть месяцев. Его определили западные инструкторы после тестовых полетов двух опытных украинских пилотов в США, сообщил Резников.

О завершении подготовки будет объявлено, когда инструкторы поймут, как пилоты и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой, добавил министр.

Как уточнил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, подготовка проходит в двух странах. «В Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого 2023 года. Что касается Швеции: туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом», — сказал он (цитата по УНИАН).

В середине июля 11 стран-партнеров Украины подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на F-16, сообщал Резников. Участие в подготовке летчиков подтвердила Дания; готовность присоединиться к процессу выразили Нидерланды, США, Бельгия, Франция и Великобритания.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по завершении обучения истребители отправят на Украину. Как писал Reuters, Вашингтон одобрил решение Нидерландов и Дании передать F-16 Киеву после завершения подготовки летчиков в этих странах. По данным издания NL Times, это не произойдет до лета 2024 года. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что Киев получит западные самолеты не ранее следующей весны.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.