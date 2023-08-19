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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сообщили о начале обучения пилотов на истребителях F-16

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о начале обучения пилотов на истребителях F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Обучение пилотов, инженеров и техников проходит в Великобритании и Швеции. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подготовка продлится не менее шести месяцев
Истребитель&nbsp;F-16
Истребитель F-16 (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Украинские пилоты, инженеры и технический персонал начали обучение на западных истребителях F-16, сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью 24 каналу.

«Обучение уже началось», — сказал он, отметив, что минимальный срок подготовки пилотов составляет шесть месяцев. Его определили западные инструкторы после тестовых полетов двух опытных украинских пилотов в США, сообщил Резников.

О завершении подготовки будет объявлено, когда инструкторы поймут, как пилоты и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой, добавил министр.

Как уточнил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, подготовка проходит в двух странах. «В Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого 2023 года. Что касается Швеции: туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом», — сказал он (цитата по УНИАН).

В середине июля 11 стран-партнеров Украины подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на F-16, сообщал Резников. Участие в подготовке летчиков подтвердила Дания; готовность присоединиться к процессу выразили Нидерланды, США, Бельгия, Франция и Великобритания.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по завершении обучения истребители отправят на Украину. Как писал Reuters, Вашингтон одобрил решение Нидерландов и Дании передать F-16 Киеву после завершения подготовки летчиков в этих странах. По данным издания NL Times, это не произойдет до лета 2024 года. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что Киев получит западные самолеты не ранее следующей весны.

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Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Резников Минобороны Украины F-16 истребители F-16
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