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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Дании назвал условие передачи F-16 Украине

Минобороны Дании: Киев сможет применять F-16 только для защиты своей территории
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель&nbsp;F-16
Истребитель F-16 (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Украина сможет использовать переданные Данией истребители F-16 только для защиты своей территории, таково условие передачи самолетов Киеву, заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, передает Reuters.

«Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины. И не более того», — приводит агентство слова министра. Это условие касается любого оружия, будь то танки или истребители, отметил Эллеманн-Йенсен.

Накануне, 20 августа, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции объявила, что Копенгаген передаст Киеву 19 американских истребителей F-16. Фредериксен выразила надежду, что первые шесть самолетов Украина получит уже в этом году. В 2024-м Киеву должны передать еще восемь истребителей, а в 2025-м — оставшиеся пять.

До этого о решении передать Украине F-16 объявили Нидерланды. Зеленский сообщил, что речь идет о 42 истребителях, которые Киев получит после обучения своих пилотов и инженеров.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что решение властей передать Киеву американские истребители ведет к эскалации конфликта. Дания не оставляет Украине другого выбора, кроме как продолжать военное противостояние с Россией, считает Барбин. «Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы», — говорится в его заявлении.

В начале года Киев заявил, что нуждается в истребителях, и попросил западных союзников о помощи. Спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что «лучшим вариантом» для Киева были бы истребители F-16.

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США сначала исключали возможность передачи Украине американских истребителей, однако в июле президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в европейских странах. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получит F-16 до конца 2023 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что на обучение пилотов и передачу самолетов до начала их применения уйдут месяцы.

В середине августа Игнат заявил, что Украина вряд ли получит американские истребители F-16 до конца 2023 года, по его словам, это произойдет не ранее весны 2024 года. В то же время, по его словам, украинских пилотов начнут обучать полетам на истребителях F-16 до конца лета.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина начала обучение пилотов, инженеров и технического персонала управлению и обслуживанию F-16.

В случае поставок Киеву истребителей F-16 Россия будет уничтожать их на украинской территории, как и другую технику, полученную Киевом от западных стран, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также выражал сомнение, что западные истребители смогут «коренным образом изменить ситуацию на фронте».

В сентябре 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования. Россия неоднократно выражала готовность защищать свои территории «всеми способами».

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истребители F-16 Дания Украина
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