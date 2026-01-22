 Перейти к основному контенту
0

Что Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным в Москве

Встреча пройдет в преддверии трехсторонних контактов России, США и Украины в ОАЭ
22 января Владимир Путин встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить урегулирование на Украине. Подробнее о том, с чем Россия и США подошли к этой встрече, — в материале РБК
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Ludovic Marin / AP / ТАСС)

22 января в Москве пройдет встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй.

Их предыдущие переговоры с Путиным прошли в Кремле 2 декабря 2025 года. О конкретных договоренностях ни Москва, ни Вашингтон не сообщили.

За несколько часов до переговоров, на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом, Путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером взнос России в размере $1 млрд в учрежденный Трампом «Совет мира». «Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру, «Совет мира», прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины, я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации», — сказал президент России, отметив, что такие варианты с администрацией Трампа уже обсуждались.

Что касается переговоров об урегулировании на Украине, то их в Кремле комментировать отказались. «Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры, тем более, собственно, в преддверии приезда Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным», — сказал 22 января журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С чем Уиткофф и Кушнер приезжают в Москву

Урегулирование конфликта на Украине — основная цель визита американцев в Москву. По словам спецпредставителя Трампа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов. «Мы его дорабатываем и согласовываем», — заявил Уиткофф 21 января в интервью телеканалу CNBC. План из 20 пунктов — это документ, который совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован. В Москве отмечали, что этот план радикально отличается от тех 27 пунктов, которые Россия прорабатывала с США с начала декабря 2025 года. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января.

«Я думаю, мы переходим к заключению сделок по территориям. Это 800-фунтовый слон в комнате», — в том же интервью отметил Уиткофф.

Территориальный вопрос касается Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России они закреплены как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Киев называет спорные территории одной из своих красных линий. Но если раньше он категорично говорил о возвращении этих земель в состав Украины, то сейчас допускает, что конфликт будет заморожен по линии фронта; в Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территорий утраченными.

По словам Уиткоффа, у США «есть несколько очень, очень хороших идей» насчет территорий, он уверен, что для Путина эти предложения будут приемлемыми. На вопрос, почему он так в этом уверен, спецпредставитель Трампа ответил, что встречу 22 января «запросили русские». «Думаю, это показательное заявление с их стороны. И думаю — просто чувствую, что там все хотят мира, пришло его время», — пояснил Уиткофф.

Трамп после встречи с Зеленским в Давосе призвал к миру на Украине
Политика
Дональд Трамп

В конце декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что план из 20 пунктов согласован на 90%. Уиткофф эту оценку разделяет. «Украинцы заявили, что мы выполнили 90% работы, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились даже более значительных успехов», — заявил он в интервью Bloomberg 21 января.

После переговоров в Москве Уиткофф отправится в ОАЭ, где контакты продолжатся в рамках рабочих групп. Создать две такие группы лидеры России и США условились по телефону 28 декабря 2025 года: одна посвящена вопросам безопасности, вторая — экономике. О создании рабочих групп Штаты также договорились с Украиной. В американскую войдут госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Дэн Кейн, в украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), начальник Генштаба Вооруженных силы Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, первый замглавы МИД Сергей Кислица.

По словам Зеленского, встреча в ОАЭ пройдет в формате Россия — США — Украина.

Как США продолжают переговоры с Россией и Украиной

В Москву Уиткофф и Кушнер прибыли из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Перед вылетом они провели переговоры с украинской делегацией. Там же 20 января они встретились с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Тот разговор Уиткофф назвал «очень позитивным», а Дмитриев — «конструктивным». По информации Axios, это не первая встреча американских и российского спецпредставителей в 2026 году — 7 января они провели переговоры в Париже.

Параллельно американские представители ведут диалог с Украиной. 6–7 января Уиткофф и Кушнер встречались с Зеленским и украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым; их переговоры прошли на полях саммита «коалиции желающих» в Париже, куда приехали представители 27 европейских стран и генсекретарь НАТО Марк Рютте. 17 января Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия прибыли на переговоры с Уиткоффом, Кушнером и другими американскими представителями в Майами (штат Флорида). Их контакты продолжились 20 января в Давосе.

Там же 22 января прошли переговоры Трампа с Зеленским. Оба оценили встречу позитивно, но о конкретных итогах сообщать не стали. Президент Украины разве что сообщил, что на встрече, помимо документов об урегулировании, говорили о системах ПВО для Украины. «Предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном», — написал он в своих соцсетях. В последние месяцы о передаче американских ракет Украине не сообщалось. О том, что Вашингтон поставил Киеву снаряды для зенитно-ракетных комплексов Patriot, Трамп заявил в июле 2025 года. «Они поступают из Германии, и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — уточнил он тогда.

Москва не раз заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт.

Персоны
