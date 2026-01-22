Песков не стал комментировать ход переговоров перед приездом Уиткоффа
Кремль не намерен комментировать развитие переговорного процесса, особенно в преддверии приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать слова Уиткоффа о том, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному решаемому вопросу.
«Мы не хотели бы давать какие-то комментарии на счет стадии, на которой находятся переговоры, тем более, собственно, в преддверии приезда Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Материал дополняется
