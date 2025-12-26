 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рябков заявил о реальном приближении разрешения украинского конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
По его словам, мирное соглашение зависит от работы России и политической воли Украины. Роль Европы в урегулировании он оценил негативно
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Разрешение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут».

«Я думаю, что 25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — сказал он.

Как отметил Рябков, Украина и ее партнеры в Европе не нацелены на соглашение, они «удвоили усилия для того, чтобы ее [договоренность] торпедировать».

МИД заявил о радикальном отличии мирного плана Украины от обсуждавшегося
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

На прошлой неделе, 20-21 декабря, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами. В то же время 19 декабря стартовал новый раунд консультаций между представителями США и украинской делегацией. На этой встрече обсуждали в том числе мирный план из 20 пунктов. Все три стороны оценили прошедшие встречи как конструктивные.

Ранее, 24 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитриев передал президенту России Владимиру Путину наработки по мирному плану, которые обсуждались с американской стороной во время двухдневной встречи в Майами в декабре. Актуальная задача Москвы состоит в выработке позиции по этим инициативам и продолжении контактов с американской стороной.

На следующий день Песков заявил, что Москва анализирует переданные наработки. «Потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — отметил он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
мирное соглашение Украина Россия Сергей Рябков
