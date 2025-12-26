Рябков заявил о реальном приближении разрешения украинского конфликта
Разрешение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут».
«Я думаю, что 25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — сказал он.
Как отметил Рябков, Украина и ее партнеры в Европе не нацелены на соглашение, они «удвоили усилия для того, чтобы ее [договоренность] торпедировать».
На прошлой неделе, 20-21 декабря, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами. В то же время 19 декабря стартовал новый раунд консультаций между представителями США и украинской делегацией. На этой встрече обсуждали в том числе мирный план из 20 пунктов. Все три стороны оценили прошедшие встречи как конструктивные.
Ранее, 24 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитриев передал президенту России Владимиру Путину наработки по мирному плану, которые обсуждались с американской стороной во время двухдневной встречи в Майами в декабре. Актуальная задача Москвы состоит в выработке позиции по этим инициативам и продолжении контактов с американской стороной.
На следующий день Песков заявил, что Москва анализирует переданные наработки. «Потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — отметил он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах