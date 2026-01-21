 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Bloomberg сообщил, что США передали Путину мирный план в начале января

Сюжет
Мирный план по Украине
Путин получил от США проект мирного плана по Украине еще в начале января. К визиту Уиткоффа он успел подготовить и передать свои замечания по документу, пишет Bloomberg. Стороны встретятся 22 января в Москве
Кирилл Дмитриев и Владимир Путин
Кирилл Дмитриев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин получил проект мирного плана по Украине в начале января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Документ, согласованный с украинскими и европейскими коллегами, ему передал участвующий в переговорах спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, говорится в статье. Проект мирного плана был неофициально передан российской стороне для ознакомления, это позволило Путину подготовить замечания и предложить изменения перед визитом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву 22 января.

Кремль расценил этот жест как «значительный шаг вперед», несмотря на то что многие вопросы, представляющие интерес для Москвы, либо отсутствовали, либо были сформулированы «неудовлетворительным» образом, сказали собеседники агентства. Тем не менее включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты в Кремле как позитивный момент, говорится в публикации.

Власти России также остались довольны участием Кушнера в декабрьских переговорах с Путиным, рассказали источники издания. По их словам, зять Дональда Трампа помог структурировать переговорный процесс и создать рамки, определяющие ход обсуждений, сказано в статье.

Песков не стал раскрывать подробности разговора Дмитриева и Уиткоффа
Политика
Стив Уиткофф

Перед визитом в Москву Уиткофф планирует встретиться с украинской делегацией 21 января. По его словам, работа над мирным планом завершена на 90%.

Накануне, 20 января, Уиткофф побеседовал с Кириллом Дмитриевым в Давосе. Спецпредставитель Дональда Трампа охарактеризовал встречу как «очень позитивную», Дмитриев в свою очередь назвал ее «конструктивной».

Тогда же украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры между украинской и американской командами не зашли в тупик. Ведется работа над документами, пояснил он. Как писала «Украинская правда», неприятный нюанс мирного соглашения с Россией для Киева состоит в том, что его следует кому-то подписать, однако желающих возложить на себя ответственность за потерю территорий мало.

