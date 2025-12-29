В рабочие группы США по Украине войдут минимум пять человек

Лидеры провели свою четвертую очную встречу в резиденции американского лидера во Флориде и договорились о создании рабочих групп по урегулированию на Украине. В американской будут Уиткофф и Кушнер, в украинской — Умеров и Гнатов

В рабочую группу по Украине для переговоров войдут госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и генерал Дэн Кейн и еще несколько человек, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. РБК вел прямую трансляцию.

В свою очередь Зеленский сообщил, что в украинскую рабочую группу по урегулированию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также первый замглавы МИД Сергей Кислица.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением Трампа создать специальные рабочие группы для продолжения усилий по урегулированию конфликта на Украине. Одна займется вопросами безопасности, другая — экономики, уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Перед встречей с Зеленским американский лидер выражал уверенность, что переговоры пройдут отлично. Как отмечал Трамп, он верит, что и Путин, и Зеленский хотят заключить мирную сделку. Американский президент добавил, что проинформирует российского коллегу об итогах встречи с Зеленским.

Трамп беседовал с Путиным и перед самой встречей с Зеленским. Коментируя этот диалог, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал его «важнейшим». В Киеве же это сочли это плохим знаком.

Как писало CNN, европейцы ожидают позитивного исхода встречи президентов Украины и США, но признают, что переговоры с американским лидером могут быть непредсказуемы. Февральская и ноябрьская встречи лидеров сопровождались перепалками.

Представленный Зеленским мирный план из 20 пунктов включает положение о территориях, однако по этому вопросу позиции Вашингтона и Киева расходятся. США предлагают в качестве компромиссного варианта установить демилитаризованную зону. Зеленский заявил, что решение об отводе войск в таком случае может приниматься только с учетом мнения общества. Он сказал, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы организовать голосование.

Сам Зеленский называл свою инициативу неидеальной. В Кремле отмечали, что при изучении мирного плана обратят внимание на то, насколько наработки «соответствуют духу Анкориджа».

До этого, 20–21 декабря, в Майами прошли переговоры спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками: спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как конструктивный и продуктивный. По итогам переговоров Дмитриев отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, считает постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. В середине декабря Трамп также заявил, что стороны ближе к урегулированию, «чем когда-либо».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путем в том числе «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису». В случае, если Киев откажется от диалога, цели, обозначенные Москвой, будут достигнуты военным путем, пояснил российский лидер.