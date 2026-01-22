 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп после встречи с Зеленским в Давосе призвал к миру на Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
«Эта война должна закончиться», — сказал Трамп. Он также заявил, что встреча с Зеленским в Давосе «прошла хорошо». Переговоры продлились около часа. Американский лидер подтвердил, что встреча Уиткоффа с Путиным состоится
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе призвал завершить боевые действия на Украине, передает Sky News.

«Эта война должна закончиться. <…> Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем все закончится», — сказал он журналистам, уходя со встречи с украинским лидером.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлились около часа. В офисе президента Украины также назвали встречу «хорошей», передает УНИАН. Несмотря на это, совместного заявления лидеров после нее не состоялось.

Трамп также подтвердил, что в Москве вскоре состоятся переговоры американской делегации с президентом Владимиром Путиным. «Мы действительно встречаемся с Россией — эта встреча состоится уже завтра. Они проведут переговоры с президентом Путиным», — сказал он.

Зеленский встретился с Трампом в Давосе
Политика
Владимир Зеленский

Выступая в Давосе накануне, Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, а сам республиканец стремится помочь с разрешением конфликта. Ранее Трамп называл Зеленского причиной, почему при посредничестве Вашингтона все еще не был подписан мирный договор между Москвой и Киевом. Зеленский в ответ утверждал, что, по его мнению, Украина не может быть причиной торможения мирного процесса. Позже он отметил, что Киев и Вашингтон не всегда находятся на одной стороне, хотя мирные переговоры все-таки не зашли в тупик.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 20 января сообщил, что встретится с Путиным 22 января в России. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уиткофф уже встретился со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на полях Давосского форума. Дмитриев назвал встречу «конструктивной».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры мирный план
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский встретился с Трампом в Давосе
Политика
Зеленский прибыл в Швейцарию
Политика
Axios узнал, когда Трамп и Зеленский встретятся в Давосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31
Заложники эмпатии: как перестать брать на себя чужие проблемы Образование, 17:31
Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера Политика, 17:26