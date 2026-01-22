Трамп после встречи с Зеленским в Давосе призвал к миру на Украине

«Эта война должна закончиться», — сказал Трамп. Он также заявил, что встреча с Зеленским в Давосе «прошла хорошо». Переговоры продлились около часа. Американский лидер подтвердил, что встреча Уиткоффа с Путиным состоится

Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе призвал завершить боевые действия на Украине, передает Sky News.

«Эта война должна закончиться. <…> Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем все закончится», — сказал он журналистам, уходя со встречи с украинским лидером.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлились около часа. В офисе президента Украины также назвали встречу «хорошей», передает УНИАН. Несмотря на это, совместного заявления лидеров после нее не состоялось.

Трамп также подтвердил, что в Москве вскоре состоятся переговоры американской делегации с президентом Владимиром Путиным. «Мы действительно встречаемся с Россией — эта встреча состоится уже завтра. Они проведут переговоры с президентом Путиным», — сказал он.

Выступая в Давосе накануне, Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, а сам республиканец стремится помочь с разрешением конфликта. Ранее Трамп называл Зеленского причиной, почему при посредничестве Вашингтона все еще не был подписан мирный договор между Москвой и Киевом. Зеленский в ответ утверждал, что, по его мнению, Украина не может быть причиной торможения мирного процесса. Позже он отметил, что Киев и Вашингтон не всегда находятся на одной стороне, хотя мирные переговоры все-таки не зашли в тупик.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 20 января сообщил, что встретится с Путиным 22 января в России. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уиткофф уже встретился со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на полях Давосского форума. Дмитриев назвал встречу «конструктивной».