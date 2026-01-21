Какие страны Трамп пригласил в «Совет мира» и кто согласился. Карта
По данным Axios, президент США Дональд Трамп направил приглашения в «Совет мира» лидерам 58 государств, однако полный список портал не привел. На момент публикации предложение американского лидера приняли 16 государств, в том числе Азербайджан, Армения и Белоруссия. Франция, Швеция и Норвегия официально отказались. Еще несколько европейских стран, по данным Bloomberg, могут также отказаться, но пока не приняли окончательного решения.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика