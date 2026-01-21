Какие страны Трамп пригласил в «Совет мира» и кто согласился. Карта

Президент США 16 января заявил о формировании «Совета мира». Новая структура может составить конкуренцию ООН. Лидеров каких стран позвал Трамп, кто согласился, а кто отказался — в инфографике РБК

По данным Axios, президент США Дональд Трамп направил приглашения в «Совет мира» лидерам 58 государств, однако полный список портал не привел. На момент публикации предложение американского лидера приняли 16 государств, в том числе Азербайджан, Армения и Белоруссия. Франция, Швеция и Норвегия официально отказались. Еще несколько европейских стран, по данным Bloomberg, могут также отказаться, но пока не приняли окончательного решения.