Инфографика РБК⁠,
Какие страны Трамп пригласил в «Совет мира» и кто согласился. Карта

Появился список государств, лидеров которых Трамп пригласил в «Совет мира»
Сюжет
Инфографика РБК
Президент США 16 января заявил о формировании «Совета мира». Новая структура может составить конкуренцию ООН. Лидеров каких стран позвал Трамп, кто согласился, а кто отказался — в инфографике РБК

По данным Axios, президент США Дональд Трамп направил приглашения в «Совет мира» лидерам 58 государств, однако полный список портал не привел. На момент публикации предложение американского лидера приняли 16 государств, в том числе Азербайджан, Армения и Белоруссия. Франция, Швеция и Норвегия официально отказались. Еще несколько европейских стран, по данным Bloomberg, могут также отказаться, но пока не приняли окончательного решения.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая
При участии
Екатерина Постникова, Мария Васильева, Валентина Шварцман
Дональд Трамп Совет мира США ООН приглашения отказ
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
