Трамп усомнился в наличии у Украины редкоземельных металлов

Трамп задался вопросом, есть ли у Украины вообще полезные ископаемые, и кому известна их стоимость. FT оценила важнейшие ископаемые страны в $11,5 трлн, а Трамп потенциальную сделку — в $500 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть сомнения по поводу наличия у Украины редкоземельных элементов и их оценочной стоимости. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Fox News.

«Кто знает, сколько это стоит? Кто знает, есть ли они у них вообще? Но мы договорились о редкоземельных элементах и министр финансов [США Скотт Бессент] <...> поехал туда [в Киев], и они даже не смогли приблизиться к заключению сделки», — сказал Трамп.

Бессент в середине февраля посетил Киев, где представил предложение США о контроле над добычей половины редкоземельных минералов Украины на $500 млрд в обмен на гарантии безопасности после окончания конфликта. The Economist со ссылкой на три источника писал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дали час на подписание соглашения. Он отказался, объяснив это решение неготовностью документа. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Киеве «грубо обошлись» с Бессентом. Американский лидер обвинил Украину в срыве сделки, но пообещал ее «воскресить», или, по его словам, «будет не весело».

По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн. The Washington Post (WP) и The Telegraph предупреждали, что сумма сделки значительно превышает расходы США на помощь Киеву. Белый дом подтверждал, что США хотят получить доступ к ископаемым в качестве компенсации за средства, потраченные на помощь Украине.

Киев подтверждал, что намерен работать с Соединенными Штатами над потенциальной сделкой. FT и WP писали, что украинская сторона ведет работы над альтернативным предложением. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в скором времени одобрит соглашение с США по полезным ископаемым.