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Военная операция на Украине ,  
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На Украине подтвердили желание заключить с США сделку по ресурсам

Стефанишина: Украина продолжит работу с США по соглашению о металлах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев не собирается прекращать работать с Вашингтоном над соглашением относительно редкоземельных металлов, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина, передал Espreso.tv.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «диктатором», так как тот отказывается проводить выборы, несмотря на низкие рейтинги.

«У нас на последней встрече, которая состоялась в Мюнхене, была договоренность о том, что работа продолжится по этому соглашению. И Украина имеет такое намерение, эту работу продолжить», — отметила Стефанишина.

CNN сообщил, что Киев пока не подписал сделку по редкоземельным металлам
Политика
Владимир Зеленский

Накануне Стефанишина уже рассказала о том, что Украина «ожидает, что оно [соглашение] будет подписано». Вместе с тем она сказала, что Киев «не находится в процессе переговоров о соглашении», признав при этом «процессы», инициированные новой администрацией США.

CNN 13 февраля сообщил, что Зеленский пока не подписал это соглашение, которое привез в Киев американский министр финансов Скотт Бессент. Сам украинский президент в тот день заявил, что документ детально изучают.

Зеленский на следующий день на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «не готов все подписывать», но готов обсудить возможный договор о полезных ископаемых между Украиной и США. На следующий день украинский лидер заявил, что не подписал документ, потому что соглашение еще не готово.

Президент США Дональд Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие).

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Теги
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