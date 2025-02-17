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Военная операция на Украине ,  
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Economist узнал, что Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Глава Минфина США, передавая властям Украины предложение о контроле над добычей половины редкоземельных минералов, дал Зеленскому всего час на обдумывание сделки, тот отказался
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава Минфина США Скотт Бессент, на прошлой неделе посетивший Киев для обсуждения экономического соглашения с Украиной в обмен на поддержку страны, дал президенту Владимиру Зеленскому всего час на то, чтобы обдумать предложенную сделку и согласиться, сообщает The Economist со ссылкой на три источника.

Со слов собеседников, Зеленский рассчитывал, что на переговорах речь пойдет о продолжении финансовой поддержки, но вместо этого Бессент заговорил о предоставлении США доступа к добыче редкоземельных минералов на $500 млрд.

Президент Украины, не привыкший к такому прямолинейному обращению, отказался. На Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля Соединенные Штаты вновь потребовали контроля над добычей украинских ресурсов «в качестве погашения задолженности за военную помощь». К вечеру субботы, 15 февраля, украинская делегация договорилась об отсрочке и согласилась начать процесс переговоров.

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Фото:Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене заявил, что американское предложение не содержит никаких гарантий безопасности, в которых нуждается Украина. Когда Киев их получит, то будет готов подумать над соглашением, добавил он.

NBC News со ссылкой на источники сообщал, что США предложили Украине после окончания боевых действий разместить на ее территории свои войска для обеспечения безопасности в обмен на разработку 50% редкоземельных минералов. Инициатива вызвала резонанс в европейских дипломатических кругах «из-за своей дерзости» и готовности Киева рассмотреть ее, писала The Washington Post. Со слов источников, документ, который отказался подписать Зеленский, был скорее меморандумом о взаимопонимании, «регулируемым законодательством Нью-Йорка», а не крупным международным соглашением и не имел бы юридической силы.

Доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил Дональду Трампу еще до выборов в США. Президент при этом подчеркивал, что Киев не намерен делиться с ними даром, а предлагает совместное освоение.

В Кремле назвали американское предложение поддержкой на коммерческой основе и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина полезные ископаемые военная помощь США
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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