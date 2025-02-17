 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Telegraph назвала условия Трампа Украине по ископаемым «хуже репараций»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Romeo Rum / Shutterstock
Фото: Romeo Rum / Shutterstock

США в рамках соглашения с Украиной по полезным ископаемым выставили условия хуже, чем репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенных на Берлин и Токио после Второй мировой, пишет The Telegraph, которая получила в свое распоряжение проект документа. Согласно ему, Соединенные Штаты будут забирать 50% от доходов, получаемых Киевом от добычи ресурсов, а также половину стоимости всех новых выданных Украиной третьим странам лицензий.

«Если этот проект будет принят, требования [президента США Дональда] Трампа составят большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», — говорится в статье. Также Telegraph называет условия «равнозначными экономической колонизации Украины США на правовой основе».

США хотят получить «залоговое право» на доходы от ископаемых. «Этот пункт означает «сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — сказал источник, близкий к переговорам.

Материал дополняется

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17:51
Бастрыкин поручил проверить угрозы жителям на выборах президента АбхазииПолитика, 21:12
Маск согласился с необходимостью «освободить» ГерманиюПолитика, 21:08
Мирра Андреева разгромила бывшую российскую теннисистку на турнире в ОАЭСпорт, 21:00
Telegraph назвала условия Трампа Украине по ископаемым «хуже репараций»Политика, 20:59
Что ждать от созванного Макроном экстренного саммита по УкраинеПолитика, 20:49
Песков счел преждевременными прогнозы по поводу встречи в Эр-РиядеПолитика, 20:47
ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата БразилииСпорт, 20:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Французский министр возмутился массажем для заключенных на 14 февраляОбщество, 20:21
«Интерфакс» назвал дату обсуждения возможности запрета на экспорт бензинаЭкономика, 20:19
WP узнала, сколько военных Европа готова направить на УкраинуПолитика, 20:09
В ЦСКА объяснили срыв перехода бразильца «за пару часов» до рейсаСпорт, 20:08
Канада ввела санкции против двух структур «Волга-Днепр»Экономика, 20:06
Чиновник, обстрелявший четверых в Дагестане, явился с повиннойПолитика, 19:52
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитикуИнвестиции, 19:37