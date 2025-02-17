Telegraph назвала условия Трампа Украине по ископаемым «хуже репараций»
США в рамках соглашения с Украиной по полезным ископаемым выставили условия хуже, чем репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенных на Берлин и Токио после Второй мировой, пишет The Telegraph, которая получила в свое распоряжение проект документа. Согласно ему, Соединенные Штаты будут забирать 50% от доходов, получаемых Киевом от добычи ресурсов, а также половину стоимости всех новых выданных Украиной третьим странам лицензий.
«Если этот проект будет принят, требования [президента США Дональда] Трампа составят большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», — говорится в статье. Также Telegraph называет условия «равнозначными экономической колонизации Украины США на правовой основе».
США хотят получить «залоговое право» на доходы от ископаемых. «Этот пункт означает «сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — сказал источник, близкий к переговорам.
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