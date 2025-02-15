Зеленский объяснил, почему не подписал соглашение о праве США на металлы

Владимир Зеленский (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение о доступе США к украинским полезным ископаемым, потому что оно еще не готово. Об этом он сказал журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает «РБК Украина».

«Я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И потому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению», — сказал глава государства. Зеленский уточнил, что документ «не готов для защиты интересов Украины».

О том, что украинский президент еще не подписал сделку с США по металлам, ранее сообщил CNN. По данным источника «Суспiльне», украинский президент уведомил американского о получении черновика соглашения по редкоземельным полезным ископаемым и начале анализа предложения. Обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин заявил со ссылкой на свои источники на полях Мюнхенской конференции, что там Зеленскому передали бумагу, которую Вашингтон хотел, чтобы он подписал, но тот вежливо отказался.

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