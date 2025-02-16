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Военная операция на Украине ,  
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WP сообщила о работе Украины над встречным предложением США по ресурсам

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Военная операция на Украине
Контроль США над 50% украинских месторождений может «значительно затмить» стоимость помощи, направленной Украине, пишет газета. Киев, по ее данным, работает над своим планом, который должен усилить гарантии безопасности от США

В Киеве работают над встречным предложением Вашингтону после отказа от первоначальной сделки о контроле США над 50% украинских минеральных ресурсов в обмен на военную помощь, сообщили The Washington Post (WP) семь источников, знакомых с ходом обсуждения.

Издание отмечает, что контроль над 50% украинских месторождений может «значительно затмить» стоимость помощи, направленной Украине.

Один украинский чиновник отметил, что был ошеломлен масштабом того, что потребовала администрация президента США Дональда Трампа. Он сравнил размер требований с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке. По его словам, удовлетворение этого требования может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет передано другой стороне на десятилетия без гарантий, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.

По словам источников WP, украинские чиновники работают над предложением, которое также должно предусматривать предоставление США доступа к природным ресурсам страны. Однако оно также должно усилить гарантии безопасности США для Украины, сообщили изданию собеседники.

США связали размещение войск на Украине с доступом к половине ископаемых
Политика
Фото:Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

В свою очередь, четыре источника Financial Times (FT), знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Киевом, сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую привязаны к любой сделке по запасам полезных ископаемых. Он также заинтересован в том, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.

Как уточнил источник издания, знакомый с содержанием документа, который глава Минфина США Скотт Бессент привозил в Киев,  в сделке упоминалось лишь о получении Вашингтоном украинских ресурсов в обмен на уже предоставленную военную помощь, но не содержалось никаких предложений о ее оказании в будущем.

Трамп в последние месяцы выражал заинтересованность в заключении сделки с Киевом, которая предоставила бы США значительный доступ к украинским ресурсам. Как писала FT, это было одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил республиканцу еще до выборов. В Киеве уточнили позднее, что речь шла, в частности, о месторождениях лития и титана.

Зеленский сообщил 8 февраля, что Киев не собирается даром делиться своими ресурсами с Вашингтоном, но намерен развивать совместное их освоение. Несколько дней спустя Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина «в принципе согласилась» предоставить США доступ к добыче ценных минералов на $500 млрд в обмен на военную помощь. NBC News со ссылкой на источники сообщал, что США предложили Украине после окончания боевых действий разместить на ее территории свои войска для обеспечения безопасности в связи с добычей в обмен на владение 50% редкоземельных минералов.

Украинский президент пояснял, что пока не подписывает соглашение о доступе США к полезным ископаемым, потому что оно еще не готово. «Мы можем рассмотреть, как распределить прибыль, когда гарантии безопасности будут ясны. Пока я не видел этого в документе», — заявил он журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.

В Кремле назвали предложение Трампа поддержкой на коммерческой основе, и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта». Вероятность размещения войск не исключил вице-президент США Джей Ди Вэнс, писала The Wall Street Journal после разговора с политиком. В Кремле призвали объяснить заявления Вэнса, а сам он позже написал, что газета исказила смысл его слов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина США полезные ископаемые гарантии безопасности
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