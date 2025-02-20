Трамп заявил о срыве Киевом сделки по редкоземельным металлам

Киев сорвал сделку с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам, заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами. Трансляцию его выступления вел телеканал FOX на Youtube.

«У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они (украинцы. — РБК) ее сорвали два дня назад», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые выдвинул идею о совместной разработке ресурсов, когда представлял «план победы» Трампу минувшей осенью. Впоследствии американский президент предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. Объем сделки он оценил в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Позднее NBC сообщил со ссылкой на источники, что администрация Трампа предложила Киеву предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом США дали понять, что готовы разместить войска для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, передавал канал.

Однако Зеленский отказался подписывать соглашение с США о разработке полезных ископаемых. The Washington Post (WP) писала, что в Киеве прорабатывали встречное предложение.

По оценке Financial Times, стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает 11,5 трлн.

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