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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал о возможном пункте сделки по Украине с членством в НАТО

NBC: США рассматривают гарантию Украине членства в НАТО при нарушении сделки
Сюжет
Военная операция на Украине
США рассматривают возможность автоматического членства Украины в НАТО, если Россия нарушит условия мирной сделки, передает NBC. Москва называла стремление Киева в альянс одной из причин начала конфликта
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

США рассматривают в качестве одного из возможных пунктов гарантий безопасности Украине обещание Киеву автоматического вступления в НАТО, если Россия нарушит условия сделки, сообщает NBC со ссылкой на четырех американских чиновников.

Они пояснили, что этот вариант направлен на снятие одной из главных обеспокоенностей Украины и ЕС: что Россия перегруппируется и нападет. Вместе с тем главным условием обеспечения гарантий безопасности является сделка по редкоземельным металлам, которая остается в «подвешенном состоянии», передает NBC.

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Как уточнил представитель Белого дома, соответствующее предложение министра финансов США Скотта Бессента заключается в признании того, «что способность Украины защищать себя до сих пор во многом обеспечивалась американскими налогоплательщиками».

Бессент на прошлой неделе посетил Киев, где представил предложение США о контроле над добычей половины редкоземельных минералов Украины на $500 млрд в обмен на гарантии безопасности после окончания конфликта. The Economist со ссылкой на три источника писал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дали час на подписание соглашения. Он отказался, объяснив это решение неготовностью документа. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Киеве «грубо обошлись» с Бессентом. Американский лидер обвинил Украину в срыве сделки, но пообещал ее «воскресить», или, по его словам, «будет не весело». Генсек НАТО Марк Рютте утверждал, что Киеву никогда не обещали членство в альянсе после урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции, а отказ от членства и нейтральный статус — одним из условий для прекращения огня. В Кремле называли сделку по природным ресурсам коммерческим предложением США и связывали завершение конфликта с тем, чтобы «вообще не оказывать» помощь Киеву.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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