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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме рассказали, зачем Трампу понадобились украинские металлы

В Белом доме объяснили предложение Трампа Украине по редкоземельным металлам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, его слова передает NBC.

«Как сообщил президент [США Дональд] Трамп, Соединенным Штатам необходимо вернуть все деньги, которые они потратили или собираются потратить на помощь Украине», — прокомментировал он заявление американского лидера.

По его словам, в Белом доме обсудили, как лучше возвратить средства, однако временные рамки для этого пока не установлены.

Ранее Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США. «Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них есть замечательные редкоземельные металлы», — сказал республиканец.

Украина открыта к совместной с западными партнерами добыче полезных ископаемых, ответил на это президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь США
Политика
Фото:D.Alimkin / Shutterstock

Предложение Украины о совместной с США разработке редких минералов является одним из пунктов «плана победы», который Зеленский представил Трампу и конгрессменам-республиканцам еще до выборов президента США, в октябре 2024 года. По информации Financial Times, этот пункт тогда заинтересовал Трампа.

По словам советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, речь идет, в частности, о месторождениях лития и титана.

С начала военной операции России на военную помощь Киеву США выделили почти $66 млрд, с 2014 года — почти $70 млрд, сообщил в январе 2025 года американский Госдепартамент. Зеленский оценил сумму, на которую Украина получила оружие, примерно в $76 млрд.

Власти России требуют от США и других западных стран прекратить помощь украинской армии.

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металлы Украина США Дональд Трамп
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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