FT узнала о недовольстве чиновников ошибкой Зеленского

Зеленский допустил ошибку, не обозначив конкретной стоимости предложенных США ресурсов, а также других данных, это позволило Трампу диктовать «свою цену», сообщил FT европейский чиновник

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, не обозначив конкретной стоимости полезных ископаемых, совместную разработку которых предложили США, и не предоставив каких-либо иных данных. Об этом газете Financial Times заявили украинские и европейские чиновники.

«Это было написано как приманка для Трампа, это очевидно. <...> Но отсутствие подробностей означало, что [президент США Дональд] Трамп, по сути, мог назвать свою цену», — сказал газете высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с Киевом.

По его словам, некоторые люди из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано, поскольку Украина «потеряла контроль над повествованием».

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с газетой высказал мнение, что Зеленский должен был «совершенно ясно» заявить, что права на ресурсы связаны гарантиями помощи Украине от США в сфере безопасности. Теперь команда Зеленского пытается выработать встречное предложение, отмечает FT.

Подход Трампа к возможной сделке по ископаемым вызвал недовольство европейских союзников США, а участники Мюнхенской конференции по безопасности сравнили его с «тактикой мафиозного шантажа», «ростовщичеством» и «колониализмом», пишет газета.

«Одно дело сказать, что мы поможем вам освободить вашу землю, а затем эксплуатировать ресурсы под землей. <...> И совсем другое — потребовать: оплатите этот счет за помощь, которую мы уже оказали». — сказал FT другой европейский чиновник.

Зеленский впервые выдвинул идею о совместной разработке ресурсов, когда представлял «план победы» Трампу минувшей осенью. Впоследствии американский президент предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. Объем сделки он оценил в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Позднее NBC сообщил со ссылкой на источники, что администрация Трампа предложила Киеву предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом США дали понять, что готовы разместить войска для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, передавал канал.

Контроль США над 50% украинских месторождений может «значительно затмить» стоимость помощи, предупредила The Washington Post. По оценке FT, стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает 11,5 трлн. The Telegraph отмечала, что условия, выставленные США Киеву, хуже, чем репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенные на Берлин и Токио после Второй мировой.

В Кремле назвали предложение Трампа поддержкой на коммерческой основе и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта».