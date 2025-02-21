Белый дом заявил, что Зеленский скоро подпишет сделку об ископаемых

Зеленский подпишет сделку, уверен Уолтц: «Что может быть лучше, чем экономическое партнерство с США?» В офисе президента Украины при этом отмечают, что к соглашению остаются вопросы с точки зрения гарантий безопасности для Киева

Майк Уолтц (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский одобрит соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых.

«Суть в том, что президент Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в ближайшем будущем», — сказал он (цитата по The Guardian). По мнению Уолтца, такое решение пойдет на пользу Киеву: «Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?»

Также советник Дональда Трампа выразил уверенность, что американский президент получит Нобелевскую премию мира.

В то же время «Суспiльне» со ссылкой на источник в офисе президента Украины пишет, что говорить о подписании соглашения преждевременно, так как с точки зрения гарантий безопасности для Киева к нему «остаются определенные вопросы, которые нужно доработать».

По данным Axios, украинские и американские чиновники всю ночь до утра пятницы, 21 февраля, вели переговоры о сделке, пытаясь предотвратить ухудшение отношений между странами. Сейчас в Киеве с визитом находится спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Трамп 11 февраля заявил, что Украина, «по сути, согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью $500 млрд в качестве оплаты за оказанную Вашингтоном военную помощь. При этом Зеленский отклонил первоначальное предложение США, представленное министром финансов Скоттом Бессентом. «Безусловно, мы благодарны за все эти гуманитарные программы, но тут нельзя насчитать $500 млрд. <...> Мол, вот это все стоило $500 млрд и верните нам $500 млрд минералами или чем-то там еще», — заявил он на пресс-конференции 19 февраля. Кроме того, отмечал Зеленский, документ не предусматривал никаких гарантий для его страны. В то же время он сообщил, что Украина «готова к серьезному документу».

Публичная критика президента Украины вызвала недовольство Трампа, и тот несколько дней подряд выступал с резкими комментариями в адрес Зеленского.