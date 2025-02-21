 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом заявил, что Зеленский скоро подпишет сделку об ископаемых

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Зеленский подпишет сделку, уверен Уолтц: «Что может быть лучше, чем экономическое партнерство с США?» В офисе президента Украины при этом отмечают, что к соглашению остаются вопросы с точки зрения гарантий безопасности для Киева
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский одобрит соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых.

«Суть в том, что президент Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в ближайшем будущем», — сказал он (цитата по The Guardian). По мнению Уолтца, такое решение пойдет на пользу Киеву: «Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?»

Также советник Дональда Трампа выразил уверенность, что американский президент получит Нобелевскую премию мира.

Axios узнал о передаче США Украине «улучшенной» сделки по ресурсам
Политика
Фото:ironwas / Shutterstock

В то же время «Суспiльне» со ссылкой на источник в офисе президента Украины пишет, что говорить о подписании соглашения преждевременно, так как с точки зрения гарантий безопасности для Киева к нему «остаются определенные вопросы, которые нужно доработать».

По данным Axios, украинские и американские чиновники всю ночь до утра пятницы, 21 февраля, вели переговоры о сделке, пытаясь предотвратить ухудшение отношений между странами. Сейчас в Киеве с визитом находится спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Трамп 11 февраля заявил, что Украина, «по сути, согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью $500 млрд в качестве оплаты за оказанную Вашингтоном военную помощь. При этом Зеленский отклонил первоначальное предложение США, представленное министром финансов Скоттом Бессентом. «Безусловно, мы благодарны за все эти гуманитарные программы, но тут нельзя насчитать $500 млрд. <...> Мол, вот это все стоило $500 млрд и верните нам $500 млрд минералами или чем-то там еще», — заявил он на пресс-конференции 19 февраля. Кроме того, отмечал Зеленский, документ не предусматривал никаких гарантий для его страны. В то же время он сообщил, что Украина «готова к серьезному документу».

Публичная критика президента Украины вызвала недовольство Трампа, и тот несколько дней подряд выступал с резкими комментариями в адрес Зеленского.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белый дом Майк Уолтц США Владимир Зеленский Украина полезные ископаемые гарантии безопасности
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Материалы по теме
Рубио назвал ложью данные об отказе Зеленского от сделки по минералам
Политика
Axios перечислил пять шагов Зеленского, разозливших Трампа
Политика
На Украине подтвердили желание заключить с США сделку по ресурсам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 17:55
Путин предложил Газпромбанку поработать с Илоном МаскомПолитика, 23:16
Bloomberg узнал, что Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше ПутинаПолитика, 23:04
Маск заявил, что Украина зашла слишком далекоПолитика, 22:53
Во двор жителя Познани упал топливный резервуар ракеты SpaceXТехнологии и медиа, 22:36
Лавров назвал вакханалией шаги Рютте в рамках урегулирования на УкраинеПолитика, 22:16
Белый дом заявил, что Зеленский скоро подпишет сделку об ископаемыхПолитика, 22:04
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
«Ак Барс» стал пятым участником плей-офф КХЛСпорт, 21:41
Трамп сравнил переговоры с Путиным и с ЗеленскимПолитика, 21:37
Сын Плющенко занял 14-е место в короткой программе на Мемориале ЖукаСпорт, 21:35
Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с РоссиейПолитика, 21:28
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
В Луганске произошел пожар в здании автовокзалаОбщество, 21:10
Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрдПолитика, 21:09