Трамп раскрыл план по гарантиям безопасности для Украины
США дадут Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу, такими условиями возможной сделки двух стран поделился американский президент Дональд Трамп в интервью New York Post.
Республиканец оценил объем сделки в $500 млн.
Он рассказал, что хотел бы заключить такое соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.
Совместную разработку добычи полезных ископаемых предложили команде Трампа осенью украинские власти. Киев требует, чтобы добытые ресурсы не попали в распоряжение России.
Материал дополняется.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин