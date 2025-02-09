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Военная операция на Украине ,  
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Трамп раскрыл план по гарантиям безопасности для Украины

Трамп раскрыл план по гарантиям для Украины в обмен на ресурсы на $500 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

США дадут Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу, такими условиями возможной сделки двух стран поделился американский президент Дональд Трамп в интервью New York Post.

Республиканец оценил объем сделки в $500 млн.

Он рассказал, что хотел бы заключить такое соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

Совместную разработку добычи полезных ископаемых предложили команде Трампа осенью украинские власти. Киев требует, чтобы добытые ресурсы не попали в распоряжение России.

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Фото: Alex Wong / Getty Images

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