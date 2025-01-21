Как визит в Россию довел словацкого премьера Фицо до вотума недоверия На его отставке настаивает альянс оппозиционных партий

Парламент Словакии во вторник рассмотрит вотум недоверия правительству Роберта Фицо, которого оппозиция обвиняет в связях с Россией. Каковы шансы Фицо остаться у власти — в материале РБК

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

21 января в Национальном совете (однопалатный парламент) Словакии по инициативе оппозиции пройдет рассмотрение вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Для его вынесения необходимы голоса как минимум 76 из 150 депутатов Национального совета.

Предложение о вотуме на прошлой неделе внесли в парламент оппозиционные партии «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SaS), «Христианско-демократическое движение» (KDH). Их инициативу также поддержал альянс SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí («Словакия», «Христианский союз» и «За людей»).

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в 2023-м, оппозиционные силы располагают 71 мандатом в Национальном совете, правящая коалиция — 79. В нее, помимо партии Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) и возглавляемой президентом Петером Пеллегрини партии «Голос — социальная демократия» (Hlas-SD), входит ультранационалистическая Словацкая национальная партия (SNS).

На чем основаны претензии оппозиции к Фицо

Призывы к отставке Фицо представители оппозиции аргументировали тем, что он имеет тесные связи с Россией. «Когда речь идет о демократии, свободе и европейском будущем нашей страны, мы будем защищать их вместе. Мы никогда не позволим премьер-министру Роберту Фицо тянуть Словакию в Москву. У него нет на это мандата, и это противоречит интересам граждан нашей страны», — говорится в совместном заявлении PS, SaS, KDH и альянса SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí.

22 декабря Роберт Фицо провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой встречи словацкая сторона назвала прекращение транзита российского газа через Украину. Также обсуждалось урегулирование украинского кризиса (позже Фицо предложил Словакию в качестве площадки для потенциальных мирных переговоров). Словацкий премьер обещал приехать в Россию на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне. Москву на прошлой неделе также посетила делегация Национального совета во главе с вице-спикерами Тибором Гашпаром (Smer-SD) и Андреем Данко (SNS). Последний сообщал журналистам, что контакты стран на парламентском уровне продолжатся.

После декабрьского визита в Москву Фицо стал третьим европейским политиком, который посетил Россию после начала военной операции на Украине — в апреле 2022-го на переговоры с Путиным в Москву приезжал тогдашний канцлер Австрии Карл Нехаммер, а в июле 2024-го с «мирной миссией» в России побывал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Поездка Фицо в российскую столицу спровоцировала в Словакии волну протестов, поддержанных оппозицией. Последний крупный марш в Братиславе прошел 10 января — по оценкам организаторов, в нем участвовали около 15 тыс. человек.

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба в ответ на критику оппозиции пояснял, что поездка Фицо в Москву была нужна для того, чтобы можно было «покупать газ по нормальным ценам». «Забавно, что оппозиция призывает правительство прекратить повышать цены на газ, но, когда правительство начинает вести переговоры о дешевом газе, это называют предательством союзников. На самом деле такой подход — предательство словаков», — заявлял Тараба.

31 декабря истек срок соответствующего контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», действовавший с 2019 года. Киев отказался его продлевать. Транзитом через Украину российский газ напрямую поступал в Молдавию и Словакию, а после — в Австрию, Венгрию и Италию. Фицо сообщал, что обеспечение страны газом обойдется бюджету из-за роста цен в €1 млрд, €500 млн будет стоить транзит. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что решение Украины остановить транзит российского газа в Европу является неприемлемым и противоречащим стремлению Киева вступить в ЕС. 9 января Словакия и Еврокомиссия заявили, что договорились о создании рабочей группы в связи с остановкой поставок газа, Украина в нее не войдет.

Прекращение транзита газа обострило отношения Словакии и Украины. Фицо грозился наложить вето на предоставление помощи Киеву от Евросоюза, прекратить гуманитарную помощь, а также приостановить поставки электроэнергии на Украину. Последнюю угрозу украинский президент Владимир Зеленский сравнил со «вторым энергетическим фронтом».

При этом в начале января Фицо обнародовал открытое письмо Зеленскому с предложением встретиться на границе стран для обсуждения проблемы транзита. Президент Украины в ответ предложил словацкому премьеру приехать в Киев 17 января. Встреча так и не состоялась, зато в этот день в украинскую столицу прибыл глава оппозиционной словацкой PS Михал Шимечка.

Позже Фицо снова предложил Зеленскому встретиться, но уже на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. Однако украинский лидер ответил отказом, подчеркнув, что не может ничего планировать в отношении Фицо, поскольку тот «может отправиться в Давос, но в конечном итоге окажется где-нибудь в Сочи».

Словацкий премьер ответил украинскому лидеру в видеообращении, обнародованном в соцсетях 19 января. В частности, Фицо отметил, что склоняется к наложению вето на дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине (для ее согласования необходимо единогласное решение всех стран — членов союза). «Роберт Фицо — премьер-министр Словакии, а не украинский слуга», — продолжил глава словацкого правительства. Кроме того, он подверг критике посетившего украинскую столицу Шимечку. «Представители PS забыли добавить в своих репортажах из Киева информацию о том, что они обещали президенту Зеленскому в случае захвата государственной власти поддержку членства Украины в НАТО и присутствие словацких солдат на территории Украины. <...> И то и другое прямо противоречит национальным и государственным интересам Словакии», — заметил словацкий премьер. (Шимечка позднее опроверг эти утверждения, отметив, что о НАТО во время переговоров речи не шло.)

Приход Фицо к власти в 2023-м взволновал западные страны, которые считают его пророссийским популистом, способным разорвать ключевое звено в западном военном альянсе, поддерживающем Украину, сообщала The Washington Post. Его предшественник, Людовит Одор, предоставил Киеву не только гаубицы, но и истребители МиГ-29. После начала военной операции на Украине Фицо выступил с критикой западной поддержки Киева, возложив на Украину вину за начало конфликта. В ноябре 2023 года Словакия прекратила оказывать республике военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную. Фицо неоднократно подчеркивал, что Словакия не поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО, а также выступает против отправки словацких военных на Украину.

Словацкая оппозиция уверена, что управленческие решения Фицо лишь усугубляют экономический кризис в стране, что в итоге приводит к разрушению в экономике «одного сектора за другим». «Люди не могут ни продать, ни купить жилье. А премьер-министр вместо решения проблем летает по миру и пишет открытые письма», — заявил лидер PS во время заседания оппозиционных партий, на котором они решили инициировать вотум недоверия кабинету Фицо.

19 января около 100 словацких психологов и психиатров обратились к Фицо с призывом рассмотреть возможность уйти из политики. Они отметили в своем открытом обращении, что после покушения, которое премьер пережил в мае 2024-го, его поведение стало более агрессивным. В обращении также утверждается, что Фицо манипулирует фактами, а также нападает на своих политических оппонентов, журналистов и обычных граждан, которые проявляют несогласие с его политикой. Премьер в ответ заявил, что инициаторы открытого письма злоупотребляют своей профессией в политических интересах.

Насколько устойчиво правительство

Для свержения Фицо оппозиции требуется склонить на свою сторону как минимум пять депутатов из правящей коалиции. Однако, как заявил РБК ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН Михаил Ведерников, ни одна из трех партий правящей коалиции сейчас не заинтересована в досрочных выборах.

Очередные парламентские выборы в Словакии запланированы на сентябрь 2027-го. Согласно актуальному опросу института Ipsos, в настоящее время словаки отдают предпочтение оппозиционным силам — лидирует PS с 23%, в то время как Smer может рассчитывать на 22,2%, Hlas — на 11%, а правая SNS — всего на 2% при пятипроцентном барьере прохождения в парламент. Таким образом, Smer и Hlas не смогли бы сформировать правительство парламентского большинства даже в альянсе с другой ультраправой партией — «Республика», которой сейчас прочат четвертое место и 7% поддержки.

«Вероятность объявления вотума недоверия правительству Фицо практически нулевая. Согласно опросам, все партии из правящей коалиции окажутся в неудачной позиции, если выборы состоятся в ближайшее время», — считает Ведерников. Противостояние политических сил в Словакии наблюдается последние четыре года, продолжил эксперт, и предпосылок для развала правящей коалиции в настоящее время нет. Хотя, добавил он, говорить о монолите мнений в правящей коалиции не приходится.

В частности, в президентской партии Hlas есть группа из четырех депутатов, которые критикуют сближение партии со Smer и периодически мешают инициативам правительства. При этом сам Фицо допускал, что досрочные выборы могут стать вариантом, если его партнеры по коалиции не смогут разрешить свои разногласия. Однако мятежные представители Hlas уже пообещали не поддерживать вотум недоверия, продвигаемый оппозицией, если руководство партии пойдет с ними на переговоры. Hlas также недавно выпустила заявление, в котором поддержала позицию Фицо по транзиту газа через Украину. Руководство партии отметило, что Словакия может пересмотреть свою поддержку вступления Украины в ЕС, если Зеленский продолжит действовать по-прежнему.

Президент Пеллигрини ранее отказался от приглашения Зеленского посетить Киев. «Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается», — заявил глава государства.

Ведерников отмечает, что Hlas представляет собой центристскую силу и ее представители часто выступали за активизацию помощи Украине, а также за то, чтобы Братислава не отклонялась от курса Брюсселя. «Фицо при этом проводит скорее национал-консервативную линию, уделяя больше внимания интересам словацкой промышленности. Ради этого он готов на разрыв евросолидарности. При этом обвинять его в связях с Россией и выставлять русофилом тоже странно, поскольку при Фицо Словакия активно поддерживала инициативы НАТО и переходила на стандарты альянса», — поясняет эксперт.

Он добавил, что Словакия максимально заинтересована в дешевом российском газе, который позволяет ей развивать экономику и привлекать транснациональные кампании, прежде всего автомобилестроительные. «В этой связи мотивы Фицо объясняются исключительно экономическими интересами его страны. Надо понимать, что даже предыдущие власти Словакии, которые более активно поддерживали Украину, не меняли модель использования газа и не искали альтернативные источники. Так что не исключено, что «Прогрессивная Словакия», если ей удастся прийти к власти, тоже откажется от своей критики энергетического сотрудничества с Москвой», — заключил эксперт.