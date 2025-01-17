К Зеленскому в Киев вместо Фицо приехал лидер оппозиционной партии
В Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским вместо приглашенного премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехал глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.
«Ждал одного лидера Словакии — приехал другой», — говорится в его посте.
По данным информационного агентства Bloomberg, встреча Зеленского с Фицо в Киеве должна была состояться в пятницу, 17 января. Словацкий премьер заявил, что встречу перенесут.
Вместо него приехал Шимечка. Украинский президент обсудит с ним вопросы энергетической безопасности на фоне прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.
Ранее Фицо предложил встретиться Зеленскому на границе, тот в ответ пригласил его в Киев. Они должны обсудить поставки газа в Европу.
Контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2024 года. Москва неоднократно заявляла о готовности продлить соглашение, однако Киев от этого отказался. Зеленский объяснил, что Украина не позволит России «зарабатывать дополнительные миллиарды» на экспорте газа.
В качестве ответной меры Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии, сократить пособия украинским беженцам, заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву.
Партия «Прогрессивная Словакия», которую возглавляет Михал Шимечка, представляет собой социал-либеральную оппозицию в стране. Партия активно выступает с критикой правительства Фицо.
Ранее, 14 января, оппозиция предложила вотум недоверия правительству.
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