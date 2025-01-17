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Политика ,  
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К Зеленскому в Киев вместо Фицо приехал лидер оппозиционной партии

Михал Шимечка
Михал Шимечка (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

В Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским вместо приглашенного премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехал глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

«Ждал одного лидера Словакии — приехал другой», — говорится в его посте.

По данным информационного агентства Bloomberg, встреча Зеленского с Фицо в Киеве должна была состояться в пятницу, 17 января. Словацкий премьер заявил, что встречу перенесут.

Вместо него приехал Шимечка. Украинский президент обсудит с ним вопросы энергетической безопасности на фоне прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни
Политика
Роберт Фицо

Ранее Фицо предложил встретиться Зеленскому на границе, тот в ответ пригласил его в Киев. Они должны обсудить поставки газа в Европу.

Контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2024 года. Москва неоднократно заявляла о готовности продлить соглашение, однако Киев от этого отказался. Зеленский объяснил, что Украина не позволит России «зарабатывать дополнительные миллиарды» на экспорте газа.

В качестве ответной меры Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии, сократить пособия украинским беженцам, заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву.

Партия «Прогрессивная Словакия», которую возглавляет Михал Шимечка, представляет собой социал-либеральную оппозицию в стране. Партия активно выступает с критикой правительства Фицо.

Ранее, 14 января, оппозиция предложила вотум недоверия правительству.

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Владимир Зеленский Роберт Фицо Киев
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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