На премьера Словакии совершено покушение. Чем известен Роберт Фицо И почему его считают пророссийским политиком

15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил на Западе имидж пророссийского популиста в прошлом году в третий раз возглавил правительство республики. Чем известен политик — в материале РБК

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. По данным издания Plus, премьер получил пулевые ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов.

Согласно сообщению, опубликованному в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) премьера, он находится в состоянии, угрожающем жизни. Раненого Фицо на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны. «Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в сообщении.

Стрелок задержан. По данным Aktuality.sk, это 71-летний писатель, уроженец города Левице. Издание Dennik N пишет, это известный словацкий писатель Юрай Чинтула, который также был активистом либеральной партии «Прогрессивная Словакия».Перед тем, как открыть огонь, злоумышленник крикнул Фицо: «Робо, иди сюда».

Как Фицо в третий раз пришел к власти

В октябре 2023-го 60-летний Роберт Фицо в третий раз получил должность премьера после того, как победу на парламентских выборах одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD), которую он возглавляет.

По результатам голосования, Smer набрала 22,94%. Второе место получила либеральная «Прогрессивная Словакия» (PS) с17,96% голосов, а третье — социал-демократическая партия «Голос» (Hlas-SD) с 15,22%.

Партия Фицо получила 42 места в парламенте, «Прогрессивная Словакия» — 32, «Голос»— 27, правоцентристская партия «Обычные люди» (OĽaNO) — 16, Христианско-демократическое движение (KDN) —12, либеральная «Свобода и солидарность» (SaS) — 11, а Словацкая национальная партия (SNS) — 10.

Правительственную коалицию сформировали Smer, Hlas-SD и SNS, они распределили должности в соотношении 7:7:3.

Главным оппонентом Фицо до президентских выборов, которые состоялись в апреле, оставалась глава страны Зузана Чапутова. Она играла роль буфера, который может сдерживать исполнительную власть, критикуя продвигаемые правительством Фицо реформы. Однако во втором туре президентских выборов в Словакии победил сторонник премьера Петер Пеллегрини с результатом 53,55%.

За что Фицо называют пророссийским политиком

Приход Фицо к власти в 2023-м взволновал западные страны, которые считают его пророссийским популистом, способным разорвать ключевое звено в западном военном альянсе, поддерживающем Украину, сообщил Washington Post.

После начала военной операции на Украине Фицо выступил с критикой западной поддержки Киева, возложив на него вину за начало конфликтау. В ноябре 2023 года Словакия прекратила оказывать республики военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную.

За первые два премьерских срока Фицо трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношений с Россией. Guardian написал, что Фицо «восхищается» российским лидером.

Фицо часто обвиняют в прокремлевской политке. Например, по случаю второй годовщины операции на Украине он сказал, что поводом для нее стал «разгул украинских неонацистов». «Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина…» — заявил Фицо, отметив, что такое развитие событий — это повод для начала третьей мировой войны.

Еще до заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войска НАТО на Украину предупредил именно Роберт Фицо. В преддверии февральской встречи западных политиков в Париже он отметил, что Словакия не согласится на это, если потребует Запад. Позже политик высказался за принятие Национальным советом республики решения о недопустимости отправки западных военных инструкторов на Украину.

Фицо считает, что выделение военной помощи Киеву продлевает конфликт. На торжественной церемонии по случаю Дня победы над фашизмом на мемориальном комплексе Славин 8 мая премьер раскритиковал ЕС за отсутствие инициатив для урегулирования украинского конфликта. «ЕС возник как мирный проект, и я разочарован тем, что он не способен предложить осмысленный мирный план для конфликта, который сейчас проходит на Украине. <…> Это большое проявление слабости ЕС», — сказал он (цитата по ТАСС).

Почему Фицо уходил в отставку

Фицо занимал пост премьера Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Первый раз он ушел в отставку в связи с тем, что не смог сформировать кабинет по итогам выборов, прошедших в июне 2010 года. Второй раз Фицо покидал правительство в связи с всколыхнувшим всю Словакию скандалом.

В январе 2018 года в своем доме был застрелен корреспондент Ян Куциак, занимавшийся расследованием фактов налогового мошенничества. Инцидент спровоцировал правительственный кризис.

В материалах журналиста фигурировали политики и бизнесмены, которые имели связи с правящей партией во главе с Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). В результате скандала в отставку ушли министры культуры Марек Мадярич, а также вице-премьер и глава МВД Роберт Калиняк, которые входили в партию Фицо. Весной в республике начались масштабные протесты с требованием отставки правительства.

15 марта 2018 года Фицо был вынужден оставить пост премьера под давлением оппозиции, которую поддерживал тогдашний президент Андрей Киска. Покидая пост, Фицо отметил, что не собирается покидать политику.

За что на Западе критиковали Фицо

С приходом Фицо на пост премьера в 2023 году отношения Братиславы и Брюсселя дали трещину. Критику ЕС в адрес словацкого правительства вызывает не только позиция в отношении конфликта на Украине, но и внутренние реформы.

20 марта правительство Словакии окончательно упразднило специальную прокуратуру (ÚSP); это сделано в рамках предложенных Фицо изменений в уголовном законодательстве страны. ÚSP занималась расследованием резонансных дел, в том числе коррупционных преступлений. Несколько лет назад это ведомство возглавило следствие в отношении Фицо и его ближайших соратников, находившихся в то время в оппозиции.

Решение о реформе уголовного законодательства кабинет Фицо принял 6 декабря, а парламент одобрил 8 февраля. В этот же день во многих городах Словакии прошли антиправительственные митинги.

Брюссель несколько раз предупредил Братиславу о последствиях реформ. Европейская прокуратура (EPPO) заявила в декабре, что предлагаемые правительством изменения в уголовном законодательстве Словакии создают серьезный риск подрыва верховенства закона. В январе Европарламент принял резолюцию, в которой критически оценил планы правительства Фицо. В феврале о негативных последствиях реформы предупредила Еврокомиссия и пригрозила возможной заморозкой финансирования.

24 апреля правительство Словакии одобрило закон, предусматривающий ликвидацию вещателя «Радио и телевидение Словакии» RTVS и создание нового юридического лица — «Словацкого телевидения и радио» (STVR). В Брюсселе это сочли ограничением независимости СМИ.