Победу на парламентских выборах в Словакии одержала партия «Н-СД» экс-премьера Фицо, который ранее выступил против продолжения военной помощи Киеву. Западные СМИ говорили о рисках поддержки Украины в случае его победы

Лидер левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» («Н-СД») Роберт Фицо (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Левоцентристская партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД») побеждает на парламентских выборах в стране с 23,58% после подсчета 95,76% голосов, передает Topky.

Следом идут либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 16,37% голосов, социал-демократическая партия «Голос» с 15,22% и коалиция ОЛАНО с 9,15%. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям — не менее 7%.

В Словакии, где проживают порядка 5,5 млн человек, в субботу было открыто 5996 избирательных участков. Голосование началось в 07.00 (08.00 мск) и завершилось в 22.00 (23.00 мск). Первые экзитполлы показывали победу «Прогрессивная Словакия» и второе место для партии Фицо. В то же время в опросах общественного мнения перед выборами люди отдавали предпочтение именно партии экс-премьера.

Фицо был премьером страны дважды: в 2006–2010 и 2012–2018 годах. За время работы во главе правительства он по меньшей мере трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией.

После начала российской военной операции на Украине Фицо выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов». Также он призывал прекратить снабжать Украину оружием, отмечая, что это приносит только убийства.



Reuters и The Washington Post называют его «пророссийским» политиком и популистом. Financial Times. отмечала, что в случае победы экс-премьера западная поддержка Украины может ослабнуть.

Словакия начала поставлять Киеву оружие сразу после начала российской спецоперации и к началу 2023 года передала вооружений на €168 млн. В числе переданного Украине оружия: вертолеты Ми-17, гаубицы Zuzana-2, комплекс ПВО С-300, истребители МиГ-29 и др.



Москва осуждает поставки Украине вооружений. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Военная помощь Киеву не помешает выполнению задач спецоперации, подчеркивали в Кремле.