Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо могли бы встретиться на границе двух стран и обсудить вопросы газового транзита газа из России. С таким предложением выступил Фицо в открытом письме к Зеленскому.
«Позвольте мне пригласить вас на переговоры», — написал Фицо. Он указал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». Он напомнил, что «символично», что в Словакию можно попасть прямым поездом из Киева в Кошице, что является «результатом совместных усилий наших правительств».
По мнению Фицо, такая встреча «создаст хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины».
Свое письмо Фицо подписал как «искренне ваш, Роберт Фицо, премьер-министр Словацкой Республики».
В начале января, в 08:00 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. В качестве причины компания назвала отсутствие контракта с украинской стороной на передачу газа. Через этот маршрут топливо получали Молдавия, Венгрия, Словакия и другие страны.
После этого отношения Словакии и Украины резко обострились. В частности, Фицо обещал наложить вето на предоставление помощи Украине от Евросоюза, если не возобновится транзит газа через Украину. Также Словакия угрожала приостановить поставки электроэнергии на Украину. Последнюю угрозу Зеленский сравнил со «вторым энергетическим фронтом».
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов