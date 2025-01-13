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Военная операция на Украине ,  
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Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

Премьер Словакии Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе и обсудить газ
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому обсудить газовый транзит через Украину. Отношения двух стран обострились после отказа Киева продлить контракт на транзит газа из России
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо могли бы встретиться на границе двух стран и обсудить вопросы газового транзита газа из России. С таким предложением выступил Фицо в открытом письме к Зеленскому.

«Позвольте мне пригласить вас на переговоры», — написал Фицо. Он указал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». Он напомнил, что «символично», что в Словакию можно попасть прямым поездом из Киева в Кошице, что является «результатом совместных усилий наших правительств».

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По мнению Фицо, такая встреча «создаст хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины».

Свое письмо Фицо подписал как «искренне ваш, Роберт Фицо, премьер-министр Словацкой Республики».

В начале января, в 08:00 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. В качестве причины компания назвала отсутствие контракта с украинской стороной на передачу газа. Через этот маршрут топливо получали Молдавия, Венгрия, Словакия и другие страны.

После этого отношения Словакии и Украины резко обострились. В частности, Фицо обещал наложить вето на предоставление помощи Украине от Евросоюза, если не возобновится транзит газа через Украину. Также Словакия угрожала приостановить поставки электроэнергии на Украину. Последнюю угрозу Зеленский сравнил со «вторым энергетическим фронтом».

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Словакия Украина газ Роберт Фицо Владимир Зеленский
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