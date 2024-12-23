Вице-премьер назвал целью визита Фицо в Москву «газ по нормальным ценам»
Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву был нужен для того, чтобы можно было «покупать газ по нормальным ценам», написал вице-премьер Томаш Тараба на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
«Забавно, как оппозиция взывает к правительству прекратить повышать цены на газ, но когда правительство идет вести переговоры по дешевому источнику газа, считают это предательством союзников. На самом деле их подход — предательство словаков», — заявил Тараба.
Он отметил, что оппозиция предлагает покупать газ у других источников, но не в России. Тараба считает такой подход неверным, потому что Словакия не хочет переплачивать за газ из-за отказа Украины от транзита газа в Европу.
По его словам, Украина обязана по соглашению об ассоциации с Евросоюзом перевозить газ через свою территорию. Если Украина откажется, то это испортит отношения со Словакией и ЕС.
Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского, который исключил дальнейший транзит российского газа. При этом он сказал, что Владимир Путин на встрече с ним подтвердил готовность продолжать поставки газа.
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекратит транзит российского газа с 7:00 1 января 2025 года. Соответствующий контракт истекает 31 декабря. Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, поскольку Киев отказался от соответствующего соглашения, заявил Путин в ходе прямой линии.
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