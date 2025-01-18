Зеленский ответил на идею Фицо встретиться в Давосе словами про Сочи
Украинский президент Владимир Зеленский считает невозможным согласиться на предложение словацкого премьера Роберта Фицо встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом Зеленский заявил Bloomberg.
Зеленский пояснил, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку тот «может отправиться в Давос, но в конечном итоге окажется где-нибудь в Сочи». «Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения», — сказал он.
Фицо озвучил свое предложение встретиться в Давосе накануне. По его задумке, беседа политиков должна состояться 21 января. Встреча могла бы помочь урегулировать сложные вопросы в отношениях между Словакией и Украиной, особенно на фоне прекращения транзита газа через Украину, считает премьер.
Словацкий премьер перед этим перенес встречу с Зеленским, которая должна была состояться 17 января в Киеве. Вместо него приехал глава словацкой оппозиции Михал Шимечка, который обсудил вопросы энергетической безопасности.
Транзит российского газа через Украину прекратился с 08:00 1 января. Через этот маршрут топливо получали Молдавия, Венгрия, Словакия и другие страны.
После этого отношения Словакии и Украины резко обострились: Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине со стороны Евросоюза и прекратить продажу электроэнергии, если транзит не возобновится. Зеленский предупреждения Фицо сравнил со «вторым энергетическим фронтом» на стороне России, словацкая сторона эти обвинения отвергла.
В конце декабря Фицо приехал в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. «Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться», — сказал премьер в январе.
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