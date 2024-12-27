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Политика ,  
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Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по миру на Украине

Премьер Словакии: мы готовы принять мирные переговоры между Россией и Украиной
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Matt Dunham / Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности организовать на территории своей страны переговоры между Россией и Украиной для разрешения кризиса.

«Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство», — отметил Фицо в своем сообщении на платформе Facebook (соцсеть, принадлежащая Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Россия выступает решительно против вступления Украины в НАТО, Словакия поддерживает эту позицию. В январе 2024 года словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что членство Украины в альянсе может создать риск эскалации конфликта до уровня третьей мировой войны. По словам словацкого премьера, Киев предлагал ему €500 млн за согласие на членство Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объяснил это компенсацией потерь из-за прекращения транзита российского газа.

Ранее, 22 декабря, в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался уточнять, были ли достигнуты конкретные договоренности. Он отметил, что переговоры были спланированы заранее и одной из предполагаемых тем для обсуждения мог стать вопрос транзита российского газа через Украину.

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Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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