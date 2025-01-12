Президент Словакии отказался ехать в Киев из-за прекращения транзита газа
Президент Словакии Петр Пеллегрини отказался ехать на Украину, обосновав это прекращением Украиной транзита российского газа, сообщает Aktuality.
«Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается», — заявил глава государства.
Политик отметил, в таких условиях «о поездке на Украину не может быть и речи».
1 января компания «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании.
Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и страны Евросоюза, в том числе Венгрия и Словакия. Словацкая газотранспортная компания Eustream 1 января подтвердила прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.
9 января Словакия и Европейская комиссия заявили, что договорились о создании рабочей группы в связи с остановкой поставок газа, Украина в нее не войдет.
11 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета раскритиковал поведение украинского президента Владимира Зеленского из-за решения Киева не продлевать контракт на транзит газа из России.
Читайте РБК в Telegram.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов