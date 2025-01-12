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Военная операция на Украине ,  
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Президент Словакии отказался ехать в Киев из-за прекращения транзита газа

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Словакии Петр Пеллегрини отказался ехать на Украину, обосновав это прекращением Украиной транзита российского газа, сообщает Aktuality.

«Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается», — заявил глава государства.

Политик отметил, в таких условиях «о поездке на Украину не может быть и речи».

1 января компания «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании.

Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и страны Евросоюза, в том числе Венгрия и Словакия. Словацкая газотранспортная компания Eustream 1 января подтвердила прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

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Роберт Фицо

9 января Словакия и Европейская комиссия заявили, что договорились о создании рабочей группы в связи с остановкой поставок газа, Украина в нее не войдет.

11 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета раскритиковал поведение украинского президента Владимира Зеленского из-за решения Киева не продлевать контракт на транзит газа из России.

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