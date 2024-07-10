Чего добился Виктор Орбан своей «мирной миссией» Венгерский премьер завершил ее на саммите НАТО в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывав в Киеве, Москве и Пекине, пришел к выводу, что Китай и Москва рассчитывают на мирные переговоры по Украине до конца 2024-го. На саммите НАТО Орбан также обсудил их с турецким лидером

Виктор Орбан (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

С чем Орбан приехал в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на 75-й саммит НАТО в Вашингтоне. Ранее его пресс-секретарь Берталан Хаваши анонсировал серию двусторонних встреч Орбана с главами государств Североатлантического альянса.

Поездка Орбана в США стала заключительной частью его недельной «мирной миссии». 2 июля венгерский премьер впервые за 12 лет посетил Украину, где предложил президенту Владимиру Зеленскому задуматься о прекращении огня для старта мирных переговоров с Россией, на что Зеленский ответил отказом. Через несколько дней Орбан направился в Москву. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным венгерский политик сделал вывод, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга и «нужно совершить очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению военных действий.

14 июня Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной могут начаться сразу после вывода Вооруженных сил Украины из ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года. Он потребовал зафиксировать статус этих регионов, Крыма и Севастополя как российских, а также отказа Украины от вступления в НАТО. Путин пообещал, что если конфликт продолжится, то реалии будут меняться и «условия для переговоров будут другими». Владимир Зеленский назвал эти предложения ультиматумом, так как Россия, по его мнению, все равно не прекратит наступление. Украина готова начать переговоры «уже завтра», если Россия выведет свои войска.

Третьей остановкой Орбана стал Китай, который, по его мнению, может способствовать прекращению конфликта на Украине. После переговоров китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что главное условие для запуска мирного процесса — это готовность международного сообщества создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом.

По итогам своих поездок Орбан направил лидерам ЕС и главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, содержание которого обнародовала испанская El País. В нем венгерский премьер отметил, что Европа должна выступить с мирной инициативой, не дожидаясь такого шага со стороны США. Орбан подчеркнул: и Путин, и Си считают, что до конца 2024-го между Россией и Украиной состоятся новые мирные переговоры. Орбан также отметил, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными, чем когда-либо».

Орбан стал первым европейским политиком, который совершил визит в обе задействованные в боевых действиях страны. После февраля 2022-го Москву посещал только канцлер Австрии Карл Нехаммер (это произошло в апреле 2022-го; Вена придерживается принципа нейтральности и не оказывает военную помощь Киеву), западные лидеры в основном избегают контактов с российским президентом.

В ЕС критически отнеслись к действиям премьера Венгрии, которой с 1 июля по ротационному принципу перешло председательство в Евросовете. В Брюсселе отметили, что поездка Орбана в Россию — его личная инициатива и он не представляет Евросоюз. Некоторые лидеры блока посчитали, что своими действиями Орбан подрывает единство ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что политика умиротворения «не остановит Путина» и «только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине».

Кроме того, в ЕС подчеркнули, что венгерский премьер не проинформировал их о своем намерении посетить Москву. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан уведомил альянс о своем визите в Россию и его итоги будут обсуждаться на саммите в США. Впрочем, Столтенберг отметил, что эта поездка Орбана не меняет позиции НАТО насчет оказания помощи Украине, хотя Венгрия и входит в альянс. «Премьер-министр Орбан ясно дал понять, когда приехал в Москву, что он не представлял там НАТО, разные союзники по НАТО взаимодействуют с Москвой по-разному», — отметил Столтенберг в интервью американскому телеканалу CBS News.

Ранее Венгрия договорилась с альянсом об условиях неучастия в его миссии по поддержке Украины. В то же время Орбан заверил Столтенберга, что Венгрия не будет противодействовать этим действиям. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что на саммите в Вашингтоне эта договоренность будет подтверждена.

С кем Орбан встретился в Вашингтоне

Первым собеседником Орбана стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По итогам переговоров венгерский премьер сообщил в X, что попросил турецкого лидера поддержать его мирную инициативу и объединить усилия ради урегулирования конфликта на Украине.

«Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если друзья мира объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира», — заявил Орбан, отметив, что Эрдоган — единственный государственный лидер, у которого есть успешный опыт посредничества в конфликте на Украине, которое привело к заключению зерновой сделки.

Эрдоган сообщил Орбану, что Турция продолжит свои усилия по прекращению конфликта на Украине, как и войны на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать свои усилия, чтобы обеспечить мир в этих регионах.

Ранее Зеленский допустил в интервью Philadelphia Inquirer, что переговоры Украины с Россией через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны, как это и было при заключении договоренностей о зерновом коридоре. А Путин на саммите ШОС отметил, что посредничество само по себе Москва приветствует, но подчеркнул, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Эрдоган стать посредником в переговорах по российско-украинскому конфликту, сказал: «Нет, невозможно». Но подтвердил, что урегулирование было одной из тем встречи российского и турецкого лидеров на прошедшем в начале июля саммите ШОС.

Ожидалось, что Орбан встретится в Вашингтоне с вновь баллотирующимся в президенты Дональдом Трампом. Такую возможность не исключил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. Ранее Орбан в интервью венгерскому телеканалу M1 выразил уверенность, что Трамп как следующий президент США сможет добиться прекращения огня на Украине, хотя это и не будет означать заключение прочного и долгосрочного мира.

З июля Зеленский заявил, что Трамп должен представить свой план быстрого окончания конфликта, отметив, что Украина не готова лишиться суверенитета. «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня… Если есть риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность, мы хотим быть готовы к этому, мы хотим знать», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television.

Путин сообщил, что Москва серьезно воспринимает заявления Трампа о готовности завершить конфликт на Украине. И оговорился: «Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос».

В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, с проектом которого ознакомился Reuters, говорится, что страны — члены альянса будут поддерживать Украину на ее «необратимом пути» интеграции в альянс. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил телеканалу М1, что Будапешт поддержит итоговое заявление, только если там будет сказано: решение о возможном приеме Украины в НАТО должно быть единогласным.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Сийярто во время переговоров в Вашингтоне 10 июля, что любые инициативы, направленные на достижение мира, «не должны основываться на российских нарративах».

Каковы итоги «мирной миссии» Орбана

Главным результатом визитов Орбана стало неодобрение со стороны западных союзников. Bloomberg отмечает, что поездки венгерского лидера в Пекин и Москву «разозлили» партнеров Венгрии по ЕС и НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге 8 июля, что усилия Орбана не кажутся США продуктивными. «Мы обеспокоены этим [визитом]. Это, разумеется, не кажется продуктивным в плане налаживания ситуации на Украине и попыток двигаться вперед, чтобы достичь справедливого мира, над которым напряженно продолжает работать президент [Украины Владимир] Зеленский и который мы продолжаем стараться операционализировать. Да, это вызывает озабоченность», — заявил Кирби (цитата по ТАСС).

Представители ЕС, как сообщает Euractiv, намерены сформулировать свое отношение к миссии Орбана на встрече 10 июля. Некоторые государства союза беспокоятся, как Будапешт будет использовать свое председательство в Евросовете, и в четверг их представители в том числе намерены обсудить варианты, как противодействовать «деструктивному поведению» венгерского премьера.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр (его партия пришла в стране второй на выборах в Европарламент) решил организовать собственное турне по Украине, чтобы доказать, что «Орбан не говорит от лица всей Венгрии».

Как отмечает Bloomberg, Орбан, несмотря на недовольство Брюсселя, пытается наращивать свое международное влияние, в том числе сколачивая вокруг себя лагерь союзников в Европе. После выборов в Европарламент венгерский премьер основал в нем вместе с представителями правых и ультраправых политических сил из десяти стран ЕС новую фракцию евроскептиков — «Патриоты за Европу», которая стала третьей по численности (84 мандата из 720). Некоторые европейские политики уже прозвали эту группу прокремлевской, поскольку большинство ее представителей выступают против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. К «Патриотам за Европу», в частности, присоединилась французская ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальной объединение» (RN), которая, несмотря на проигрыш на национальных парламентских выборах 7 июля, является наиболее представленной французской силой в Европарламенте (30 мандатов).

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что Орбан затеял большую игру, в которой его основная аудитория — это европейские крайне правые, а потенциально — представители крайне правых в США и сам Дональд Трамп. И, как отмечают аналитики, пока нет никаких признаков полагать, что ЕС начал эффективно этому противостоять.

Politico полагает, что другим европейским лидерам пора отказаться от принципа нейтральности в преддверии американских выборов и последовать примеру Орбана, который открыто симпатизирует Трампу. «Преобладающая тактика, согласно которой иностранные лидеры должны оставаться нейтральными по отношению к политике США, может устареть во все более поляризованной обстановке», — заключает издание.