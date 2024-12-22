В Кремле началась встреча Путина и премьера Словакии Фицо

Встречу анонсировал ранее сербский президент, он отмечал, что Фицо приедет обсуждать вопрос прекращения транзита российского газа через Украину. Контракт истечет 1 января. Фицо предупреждал о газовом кризисе в Словакии из-за этого

Роберт Фицо и Владимир Путин во время встречи в Кремле, Москва (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

В Россию прибыл словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в Кремле он проводит встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Кремль опубликовал кадры со встречи.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил корреспонденту, что не в курсе тем, которые обсуждают политики, но допустил, что среди них может быть вопрос транзита газа через Украину.

20 декабря визит Фицо в Москву анонсировал сербский президент Александр Вучич. Он заявил, что Словакия находится «в самой сложной ситуации» из-за ожидаемого прекращения поставок газа через украинскую территорию и эта проблема будет обсуждаться на встрече в Москве.

По данным с сайта Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Тогда же была его последняя личная встреча с Путиным. В будущем году словацкий премьер обещал приехать в Россию на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Контракт на транзит между Украиной и «Газпромом», заключенный в 2019 году, завершится 1 января. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что поставка газа прекратится с 07:00 того же дня. Продлевать соглашение Киев не намерен.

Путин, указывая на отказ Украины, также сказал, что контракт продлевать не будут, «Газпром» это переживет», а Киев получал благодаря соглашению »$700–800 млн в год». В сентябре он говорил, что Россия готова продолжать транзит.

Фицо отмечал, что из-за действий Украины Словакию ждет «газовый кризис».

Через украинскую территорию газ поступает также в Венгрию, Молдавию, Австрию. Будапешт и Братислава пытались договориться о поставках по этому маршруту газа из Азербайджана. Венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что обсуждается также вариант, при котором газ, идущий по трубопроводу, на российско-украинской границе становился бы венгерским, чтобы сделать возможным транзит.

Австрия в декабре расторгла контракт с «Газпромом», который был заключен до 2040 года. В Молдавии из-за складывающейся ситуации в середине декабря ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.