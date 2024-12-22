 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле началась встреча Путина и премьера Словакии Фицо

Сюжет
Военная операция на Украине
Встречу анонсировал ранее сербский президент, он отмечал, что Фицо приедет обсуждать вопрос прекращения транзита российского газа через Украину. Контракт истечет 1 января. Фицо предупреждал о газовом кризисе в Словакии из-за этого
Роберт Фицо и&nbsp;Владимир Путин во время встречи в Кремле, Москва
Роберт Фицо и Владимир Путин во время встречи в Кремле, Москва (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

В Россию прибыл словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в Кремле он проводит встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Кремль опубликовал кадры со встречи.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил корреспонденту, что не в курсе тем, которые обсуждают политики, но допустил, что среди них может быть вопрос транзита газа через Украину.

20 декабря визит Фицо в Москву анонсировал сербский президент Александр Вучич. Он заявил, что Словакия находится «в самой сложной ситуации» из-за ожидаемого прекращения поставок газа через украинскую территорию и эта проблема будет обсуждаться на встрече в Москве.

По данным с сайта Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Тогда же была его последняя личная встреча с Путиным.

В будущем году словацкий премьер обещал приехать в Россию на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Орбан предложил сохранить транзит через Украину, сменив собственника газа
Политика
Виктор Орбан

Контракт на транзит между Украиной и «Газпромом», заключенный в 2019 году, завершится 1 января. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что поставка газа прекратится с 07:00 того же дня. Продлевать соглашение Киев не намерен.

Путин, указывая на отказ Украины, также сказал, что контракт продлевать не будут, «Газпром» это переживет», а Киев получал благодаря соглашению »$700–800 млн в год». В сентябре он говорил, что Россия готова продолжать транзит.

Фицо отмечал, что из-за действий Украины Словакию ждет «газовый кризис».

Через украинскую территорию газ поступает также в Венгрию, Молдавию, Австрию. Будапешт и Братислава пытались договориться о поставках по этому маршруту газа из Азербайджана. Венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что обсуждается также вариант, при котором газ, идущий по трубопроводу, на российско-украинской границе становился бы венгерским, чтобы сделать возможным транзит.

Австрия в декабре расторгла контракт с «Газпромом», который был заключен до 2040 года. В Молдавии из-за складывающейся ситуации в середине декабря ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Словакия Роберт Фицо Владимир Путин транзит газа Украина
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Вучич анонсировал визит Фицо в Москву из-за транзита газа
Политика
Фицо ответил Украине, что для поставки бесплатного газа «дураков нет»
Политика
Фицо заявил, что Зеленский исключает транзит любого газа через Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Топливо в убыток: как стать крупным игроком на рынке нефтепродуктовРБК и Альфа-Лизинг, 20:29
Потанин призвал IIHF сначала извиниться, а потом допускать сборную РоссииСпорт, 20:25
BMW сообщила о пресечении канала экспорта люксовых автомобилей в РоссиюБизнес, 20:23
Глава МИД Турции заявил о необходимости снять санкции с СирииПолитика, 20:01
Telegraph рассказала о строительстве «балтийского хребта» НАТО в ТаллинеПолитика, 19:55
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 19:45
На Кубани от загрязнения нефтепродуктами очистили более 39 км берегаОбщество, 19:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Спартак» победил минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в ТашкентеСпорт, 19:41
В Кремле началась встреча Путина и премьера Словакии ФицоПолитика, 19:33
Министр обороны Польши объяснил, почему не сбивали российские дроныПолитика, 19:27
Команда Андрея Рублева выиграла выставочный турнир World Tennis LeagueСпорт, 19:26
Умер пытавшийся угнать самолет для перелета в Израиль советский диссидентОбщество, 19:09
В Абхазии введут новый график отключений электроэнергииОбщество, 19:03
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 19:00