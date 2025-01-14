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Политика ,  
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Член парламента Словакии показал присутствие западных брендов в Москве

Западные компании торгуют в России, несмотря на санкции, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. В частности, он снял на видео работу сетей «Вкусно — и точка», «Ростикс» и «Бургер Кинг»

Член парламента Словакии показал присутствие западных брендов в Москве
Video

Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) видео из торгового центра в Москве, на котором запечатлена работа западных брендов.

«Несмотря на санкции, западные компании по-прежнему торгуют в России. Убедитесь в этом сами», — написал он, показав торговые точки сетей быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonalds), «Ростикс» (бывший KFC) и «Бургер Кинг».

Также Данко показал торговые полки в одном из супермаркетов Москвы, где продаются имитации Coca-Cola, Sprite, Fanta по цене 149,9 руб. (€1,42) за два литра. Как отмечает tvnoviny, словаки платят за оригинальные напитки примерно на €1 больше.

Вместе с тем издание подчеркивает, что средняя зарплата в России находится на уровне €650, в Словакии — более €1,5 тыс., в Москве — €950, в Братиславе — €2,2 тыс.

Словацкая делегация во главе с Данко и вице-спикером Тибором Гашпаром (Социал-демократическая партия, Smer-SD) прибыла в Москву 12 января. Ее члены планировали обсудить с представителями Госдумы, Совфеда и правительства вопросы поставок природного газа из России и конфликт на Украине. Визит продлится до 15 января. Перед вылетом Данко заявил о желании «показать, что там тоже живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес».

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Андрей&nbsp;Данко
После начала военной операции на Украине многие иностранные бренды сменили свой статус работы в России или полностью ушли с рынка. В их числе McDonalds, KFC и Coca-Cola. Burger King приостановил корпоративную поддержку российского рынка. Президент России Владимир Путин заявил, что ушедшие компании оставили «неплохое наследство» и потерпели «огромные убытки» в связи с принятым ими решением.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Словакия супермаркет торговый центр иностранные бренды санкции против России
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