Фицо допустил остановку гуманитарной помощи Украине за отказ от транзита
Словакия может прекратить отправку гуманитарной помощи Украине в качестве ответной меры на ее отказ от транзита российского газа, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, пишет Aktuality.
Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями «наносит вред Словакии», считает Фицо. В ответ Братислава рассматривает возможность прекратить поставки электроэнергии, сократить пособия украинским беженцам, заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву.
«Нас очень неприятно удивило решение президента Зеленского, когда он принципиально отказался от любого транзита газа [в том числе азербайджанского] через Украину, — сказал Фицо. — Это решение в высшей степени политическое и существенно вредит Словацкой Республике и Европейскому союзу».
Премьер-министр Словакии также объявил о создании рабочей группы во главе с вице-премьером и министром экономики Денисой Саковой для решения проблем в энергетической сфере.
Транзит через Украину оставался единственным маршрутом поставок газа из России в европейские страны. 31 декабря истек срок соответствующего контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», действовавший с 2019 года. Киев отказался его продлевать.
указывал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Киев обязан соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое в том числе подразумевает обслуживание путей энергоснабжения.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, в Европе сложилась непростая ситуация с запасами газа в газохранилищах, а продолжение поставок топлива из России зависит от договоренностей Еврокомиссии и Украины.
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