Фицо допустил остановку гуманитарной помощи Украине за отказ от транзита

За отказ от транзита российского газа Словакия может прекратить поставки электроэнергии и гуманитарной помощи, сократить пособия беженцам и заблокировать членство Украины в ЕС, заявил Фицо. Контракт с «Газпромом» истек 31 декабря

Роберт Фицо (Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press)

Словакия может прекратить отправку гуманитарной помощи Украине в качестве ответной меры на ее отказ от транзита российского газа, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, пишет Aktuality.

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями «наносит вред Словакии», считает Фицо. В ответ Братислава рассматривает возможность прекратить поставки электроэнергии, сократить пособия украинским беженцам, заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву.

«Нас очень неприятно удивило решение президента Зеленского, когда он принципиально отказался от любого транзита газа [в том числе азербайджанского] через Украину, — сказал Фицо. — Это решение в высшей степени политическое и существенно вредит Словацкой Республике и Европейскому союзу».

Премьер-министр Словакии также объявил о создании рабочей группы во главе с вице-премьером и министром экономики Денисой Саковой для решения проблем в энергетической сфере.

Транзит через Украину оставался единственным маршрутом поставок газа из России в европейские страны. 31 декабря истек срок соответствующего контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», действовавший с 2019 года. Киев отказался его продлевать.

По украинскому маршруту российский газ напрямую поступал в Молдавию и Словакию, а после — в Австрию, Венгрию и Италию. Как указывал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Киев обязан соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое в том числе подразумевает обслуживание путей энергоснабжения.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в Европе сложилась непростая ситуация с запасами газа в газохранилищах, а продолжение поставок топлива из России зависит от договоренностей Еврокомиссии и Украины.