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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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«Революция здравого смысла». О чем Трамп говорил в инаугурационной речи

Трамп на инаугурации назвал себя миротворцем, но не упомянул Россию и Украину
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
20 января Дональд Трамп во второй раз принес присягу президента США и выступил с программной инаугурационной речью, в которой пообещал «новую эру национального успеха». Подробнее — в статье РБК
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Fabrizio Bensch / Getty Images)

20 января 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс принесли присягу в здании конгресса США на Капитолийском холме, после чего американский лидер выступил с традиционной инаугурационной речью. Свою речь он начал с обращения к присутствующим экс-президентам и американскому народу, после чего заявил, о начале «золотого века Соединенных Штатов», которым будут завидовать все остальные страны мира.

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен. Солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда раньше», — сказал он.

Политик обвинил своих предшественников в том, что правительство оказалось бессильно перед лицом происходящих у нее «дома» кризисов — разрушительных ураганов и пожаров, — по при этом оказывало безграничную финансовую поддержку другим государствам. По его словам, с его приходом к власти «упадок Америки закончится», а 20 января 2025 года станет «днем освобождения» Соединенных Штатов.

Инаугурация Дональда Трампа. Как это было
Политика

Трамп заявил, что политические противники пытались лишить его свободы и даже жизни, напомнив собравшимся о совершенном на себя покушении в июле 2024. «Тогда я почувствовал и верю сейчас еще больше в то, что моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой», — сказал он.

Из-за низких температур церемония инаугурации, которая обычно проходит на открытом воздухе перед зданием Капитолия, была перенесена внутрь здания — впервые за 40 лет. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган приносил присягу во второй раз. Инаугурация Трампа прошла в ротонде, которая вмещает порядка 750 человек, хотя изначально пригласительные получили более 250 тыс. человек.

Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Бывший президент США Барак Обама
(Фото: Chip Somodevilla / Reuters)
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
(Фото: Kenny Holston / Getty Images)
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
(Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)
Роберт Ф. Кеннеди-младший
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Бывший вице-президент США Майк Пенс
(Фото: Saul Loeb / Reuters)
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
(Фото: Julia Demaree / Getty Images)
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Такер Карлсон
(Фото: Shawn Thew / Getty Images)
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
(Фото: Jasper Colt / Reuters)

Церемонию посетили экс-президенты США Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, кандидат в президенты от Демпартии США и бывшая вице-президент Камала Харрис, а также предприниматели Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Сундар Пичаи. Среди иностранных гостей — президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, первый заместитель председателя КНР Хань Чжэн, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, экс-премьер Британии Лиз Трасс и лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж и другие.

По данным ABC News, пожертвования Трампу на проведение инаугурационных мероприятий превысили рекордную отметку в $250 тыс. На мероприятии выступила кантри-певица Кэрри Андервуд и оперный тенор Кристофер Маччио.

Какие реформы пообещал Трамп

Трамп также анонсировал масштабные внутриполитические преобразования: объявление чрезвычайного положения на границе США с Мексикой и задействование армии для сдерживать нелегальной миграции; признание преступных картелей террористическими организациями; искоренение правительственной цензуры, возрождение справедливой и честной системы правосудия; восстановление в должности и жаловании военных, уволенных из-за отказа от вакцинации от коронавируса; отмену «зеленых» реформ Байдена и возобновление бурения новых нефтяных и газовых скважин.

«Америка снова станет индустриальной страной. И у нас есть то, чего никогда не будет ни у одной другой индустриальной страны — крупнейшие запасы нефти и газа в мире, и мы собираемся их использовать», — пообещал он. По его словам, США снизят цены на энергоресурсы, до отказа заполнят свой стратегический нефтяной резерв и станут богатейшей нацией мира за счет экспорта углеводородов.

Трамп в инаугурационной речи не упомянул ни Россию, ни Украину
Политика
Дональд Трамп

Республиканец также сообщил, что прекратит программы по гендерному и расовому разнообразию в армии, а новой государственной политикой станет признание лишь двух полов — мужского и женского. По его словам, все подписанные 20 января указы запустят процесс полного восстановления Америки и «революцию здравого смысла».

Что Трамп сказал о внешней политике

В своей речи вновь избранный президент США пообещал построить «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», но подчеркнул, что впредь ее успехи будет измеряться «не только выигранными битвами, но и, войнами, которые мы закончим и которые мы — что, пожалуй, еще важнее — избежим». «Моим главным наследием станет то, что я буду миротворцем и объединителем. Вот кем я хочу быть — миротворцем и объединителем», — заявил он. Вслед за этим президент напомнил, что за день до его назначения началось перемирие между Израилем и ХАМАС, а также освобождение удерживаемых в Газе заложников. При этом он ни разу не упомянул Россию и Украину.

Трамп заявил на инаугурации — «Я миротворец»
Политика
Дональд Трамп

Вместе с тем, Трамп объявил о планах в ближайшее переименовать Мексиканский залив в Американский, а также вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче одноименной стране ошибкой. «Цель нашей сделки и дух нашего договора были полностью нарушены. Сборы для американских судов сильно завышены, к ним относятся несправедливо в любом виде, в том числе и к кораблям Военно-морских сил США. И, что особенно важно, Китай управляет Панамским каналом! А мы не давали его Китаю, мы давали его Панаме — и теперь заберем обратно», — пообещал он.

Политик также заявил, что США станут вновь «растущей нацией, увеличивающей свои богатства и расширяющей свои территорию». Трамп также пообещал, что американские астронавты установят звездно-полосатый флаг на Марсе. «С этого дня Соединенные Штаты Америки станут свободной, суверенной и независимой нацией. Мы будем стойко держаться. Мы будем жить гордо. Мы будем смело мечтать, и ничто не встанет у нас на пути, потому что мы американцы. Будущее за нами, и достижение нашей цели только началось», — пообещал Трамп в завершительной части своей речи.

В общей сложности речь Трампа продлилась около получаса. Выступление неоднократно прерывалось продолжительными стоящими овациями. Вслед за инаугурацией вновь избранный президент, как ожидается, подпишет первые указы и прокламации, а также примет парад на стадионе Capital One Arena.

Трамп объявил ЧП в сфере энергетики США
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Первая инаугурационная речь Трампа, произнесенная им в 2017 году, вышла мрачноватой и воинственной, тогда как его предшественники традиционно делали акцент на оптимизме и чувстве национального единства. Тогда республиканец заявил, что пока американские политический истеблишмент процветал, заводы по всей стране закрывались, а ее жители лишались своих рабочих мест.

«Матери и дети, оказавшиеся в ловушке нищеты в проблемных районах; проржавевшие заводы, разбросанные, как надгробия, по всей территории нашей страны; система образования, изобилующая деньгами, но лишающая наших молодых и красивых студентов знаний; преступность, банды и наркотики, которые украли слишком много жизней и похитили у нашей страны так много нереализованного потенциала. Эта американская бойня прекратится прямо здесь и прямо сейчас», — сказал он. Республиканец тогда пообещал возродить американскую промышленность и ставить национальные интересы на первое место, тем самым реализовав свой предвыборный лозунг: «Сделать Америку снова великой».

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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