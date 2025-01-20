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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил на инаугурации — «Я миротворец»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп хочет быть миротворцем и объединителем, сказал он во время речи на своей инаугурации
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

Трамп во время инаугурации заявил, что он — миротворец. Об этом он сказал в Капитолии, где проходит церемония его вступления в должность президента США. РБК ведет прямую трансляцию.

Он заявил, что «больше всего гордится тем, что стал миротворцем и объединителем». «Вот кем я хочу быть — миротворцем и объединителем», — добавил Трамп.

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что покончит с конфликтом на Украине за один день. Позже, в декабре, он заявил, что на это может уйти около полугода. Советники Трампа подготовили несколько вариантов плана прекращения конфликта на Украине. В общих чертах они предусматривают заморозку конфликта вдоль линии соприкосновения и отсрочку вступления Киева в НАТО.

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Дональд Трамп

Так, в декабре Reuters писал, что есть по крайней мере три главных предложения. Первое — от спецпосланника по урегулированию на Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, второе — от избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, третье — от экс-главы нацразведки Ричарда Гренелла. При этом агентство указывало, что Трамп собирается использовать тактику «кнута и пряника» — если от переговоров откажется президент Украины Владимир Зеленский, то США не будут поддерживать Киев, а если президент России Владимир Путин — то увеличат поддержку.

Тактика Трампа будет подкреплена санкционной политикой, писал Bloomberg. Например, если новая администрация США будет считать, что конфликт на Украине близок к завершению, то в адрес российских производителей нефти могут предложить «жесты доброй воли». А если мирного варианта не будет просматриваться, то США могут усилить санкционное давление, писало агентство.

Россия указывала, что присоединение Украины к НАТО недопустимо. Также в Москве говорили, что украинские войска должны быть выведены из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Трамп признал нереалистичность того, что Украина сможет вытеснить российские войска, говорил 13 января тогда еще советник избранного президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. «Является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет говорить только через неделю или после уже официальных назначений», — отметил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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