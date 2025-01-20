Трамп объявил о подготовке миссии США на Марс
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп заявил о намерении отправить американских астронавтов на Марс, трансляцию с церемонии его инаугурации ведет РБК.
«Соединенные Штаты снова будут считать себя развивающейся нацией, которая увеличивает наше богатство, расширяет нашу территорию, строит наши города, повышает наши ожидания и несет наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему очевидному предназначению — к звездам, запуская американских астронавтов, которые установят звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал он.
Осенью основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск анонсировал запуск пяти беспилотных космических кораблей Starship на Марс в ближайшие два года. Этот срок он объяснил сближением («противостоянием») Земли и Марса, которое обычно происходит чуть реже чем раз в два года. По словам Маска, если эта миссия будет удачной, то через четыре года станут возможны пилотируемые полеты.
В 2020 году Маск анонсировал первую отправку человека на Марс в 2026-м, а к 2050-му — 1 млн человек. Трамп утверждал, что основатель SpaceX обещал ему доставить американцев на Марс до конца его срока.
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