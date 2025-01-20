Трамп объявил ЧП в сфере энергетики США
Президент США Дональд Трамп в качестве одного из своих первых решений после вступления в должность ввел чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики. РБК ведет прямую трансляцию с мероприятия.
«Мы будем бурить, детка, бурить», — сказал политик во время своей инаугурационной речи.
Он добавил, что инфляционный кризис был вызван «массовым перерасходом средств и ростом цен на энергоносители», и заявил, что собирается поручить своему кабинету использовать «имеющиеся в его распоряжении обширные полномочия» для снижения стоимости товаров.
О том, что Трамп планирует объявить «чрезвычайное положение в энергетике», которое предоставит ему полномочия по увеличению добычи ресурсов в США, включая открытие бурения на Аляске, ранее сообщил NBC News.
Указ в том числе отменит многие из экологических запретов на Аляске бывшего президента Джо Байдена, включая ограничение на бурение нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы, отметила 9 января The Washington Post.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов