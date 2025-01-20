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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп объявил ЧП в сфере энергетики США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в качестве одного из своих первых решений после вступления в должность ввел чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики. РБК ведет прямую трансляцию с мероприятия.

«Мы будем бурить, детка, бурить», — сказал политик во время своей инаугурационной речи.

Он добавил, что инфляционный кризис был вызван «массовым перерасходом средств и ростом цен на энергоносители», и заявил, что собирается поручить своему кабинету использовать «имеющиеся в его распоряжении обширные полномочия» для снижения стоимости товаров.

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О том, что Трамп планирует объявить «чрезвычайное положение в энергетике», которое предоставит ему полномочия по увеличению добычи ресурсов в США, включая открытие бурения на Аляске, ранее сообщил NBC News.

Указ в том числе отменит многие из экологических запретов на Аляске бывшего президента Джо Байдена, включая ограничение на бурение нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы, отметила 9 января The Washington Post.

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Дональд Трамп энергетика США чрезвычайное положение
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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