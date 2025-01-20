Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн

Винодельня Trump Winery выпустила игристое в честь инаугурации. Сообщение об этом было опубликовано в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) винодельни.

Новое вино было названо Presidential Reserve: Inaugural Edition. Как сказано на сайте винодельни, оно изготовлено из винограда сорта «шардоне» по классической технологии и выдерживалось на осадке шесть лет.

Согласно описанию на сайте Trump Winery, в вине чувствуются яркие ноты зеленого яблока и свежесть цитрусовых. Всего винодельня выпустила только 4,5 тыс. ящиков нового игристого. Предельный размер заказа ограничен: не более шести бутылок в одни руки. Поставки покупателям начнутся 1 апреля. Стоимость за одну бутылку составляет $245 (в день инаугурации, 20 января, действует скидка — вино отдают за $200).