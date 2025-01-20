Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
Трамп после перерыва в один срок вновь принесет присягу. Приход к власти сопровождался резонансными происшествиями: основной конкурент снялся с гонки, а сам республиканец пережил покушение. Кроме того, своими решительными заявлениями избранный президент наметил целый ряд изменений во внешней политике. Как проходит инаугурация 47-го президента США — в онлайне РБК.
Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начал день инаугурации с похода на богослужение в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне, известную как «Церковь президентов».
Винодельня Trump Winery выпустила игристое в честь инаугурации. Сообщение об этом было опубликовано в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) винодельни.
Новое вино было названо Presidential Reserve: Inaugural Edition. Как сказано на сайте винодельни, оно изготовлено из винограда сорта «шардоне» по классической технологии и выдерживалось на осадке шесть лет.
Согласно описанию на сайте Trump Winery, в вине чувствуются яркие ноты зеленого яблока и свежесть цитрусовых. Всего винодельня выпустила только 4,5 тыс. ящиков нового игристого. Предельный размер заказа ограничен: не более шести бутылок в одни руки. Поставки покупателям начнутся 1 апреля. Стоимость за одну бутылку составляет $245 (в день инаугурации, 20 января, действует скидка — вино отдают за $200).
Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин на совещании Совбеза.
По его словам, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал Путин.
По его словам, в Кремле также слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны. «Безусловно, мы приветствует такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — добавил президент.
Трамп в инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла», сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст заметок.
«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Волна перемен захлестывает страну», — скажет, как ожидается, Трамп.
В Вашингтон на инаугурацию Трамп прибыл в субботу, вместе с женой Меланией и сыном Бэрроном. По прилете в избранный президент отправился в свой гольф-клуб в Стерлинге, который находится примерно в 48 км от столицы США. Там было организовано празднество, в ходе которого певец Лео Дейс — двойник Элвиса Пресли — исполнил серенаду Трампу и его жене.
После этого Трамп вышел на балкон, в то время как гости собрались на террасе под ним, и наблюдал за фейерверком и выступлением тенора Кристофера Маччио.
Что касается отношений Москвы и Вашингтона, то почти половина опрошенных россиян (45%) считают, что в этих отношениях после прихода Трампа к власти ничего не изменится. Ждут улучшений 35% респондентов, а 7% выбрали вариант «отношения скорее ухудшатся», следует из опроса ВЦИОМа.
Трамп поручил помощникам через несколько дней после инаугурации организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщили источники CNN. Одна из целей — обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта на Украине.
За день до вступления в должность Трамп провел в Вашингтоне митинг своих сторонников под лозунгом «Сделаем Америку снова великой».
После вступления в должность Трамп планирует «шокировать систему», подписав сотни указов, сообщили источники CNN и Reuters. Изменения касаются как внутренней политики, в особенности относительно иммиграционного законодательства, так и внешней.
Среди обещаний, которые давал Трамп, — никаких войн, а только их прекращение, в частности быстрое завершение конфликта на Украине. Кроме того, избранный президент заявил о намерении купить Гренландию и ввести 25-процентные тарифы для Канады и Мексики в первый же день у власти.
Какие еще изменения ждут внешнюю политику с приходом Трампа — читайте в материале РБК.
Нынешняя инаугурация Трампа отличается тем, что он впервые в истории пригласил на мероприятие мировых лидеров — обычно на нем присутствуют послы. Россия на мероприятии представлена не будет, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Из-за аномальных холодов церемония пройдет в ротонде Капитолия — так уже было в 1985 году по той же причине при вступлении в должность президента Рональда Рейгана.