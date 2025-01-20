Трамп объявил о начале «золотого века Америки»

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сразу после принесения присяги объявил о начале «золотого века Америки».

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру», — сказал он в инаугурационной речи. Предыдущее руководство страны он назвал коррумпированным и неспособным справиться с кризисами, с которыми сталкиваются США. «Наше правительство сейчас не в состоянии разрешить простейший кризис у себя дома, но продолжает ввязываться в череду катастрофических событий заграницей», — подчеркнул он.

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», — сказал Трамп.

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