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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Инаугурацию Трампа перенесли в помещение из-за аномального прогноза

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Возвращение Трампа в Белый дом
Ротонда Капитолия США в Вашингтоне
Ротонда Капитолия США в Вашингтоне (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенная на 20 января, пройдет в помещении из-за прогноза аномально низкой температуры в Вашингтоне в этот день. Об этом Трамп сообщил в своем посте в социальной сети Truth Social.

Согласно прогнозам, столицу США накроет сильный арктический холод, а температура с учетом ветра может достигнуть рекордных минимальных значений. Трамп отметил, что опасается за безопасность и здоровье участников мероприятия, включая сотрудников правоохранительных органов, сотни тысяч сторонников, полицейских собак и лошадей.

«Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Если вы все же решите прийти, одевайтесь тепло!» — написал Трамп.

Самая холодная инаугурация в истории США состоялась в 1985 году, когда Рональд Рейган вступал в должность президента во второй раз. Церемонию, запланированную на 21 января, из-за экстремально низкой температуры перенесли в помещение, а традиционный парад отменили.

В полдень температура на улице была около -14°C. Утром термометры показывали -20°C, а днем воздух прогрелся лишь до -8°C. Сильный ветер усиливал ощущение холода, создавая температурный эффект от -23 до -29°C.

Избранный президент США также распорядился, чтобы инаугурационная речь, молитвы и другие официальные выступления прошли в ротонде Капитолия США, как это уже было в 1985 году, когда Рональд Рейган принял аналогичное решение из-за холода. Все приглашенные гости и официальные лица будут размещены внутри здания.

Трамп назвал предстоящую церемонию «прекрасным событием для всех, особенно для многомиллионной телеаудитории».

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На инаугурацию президента США по традиции не приглашают глав других государств — обычно на церемонии присутствуют послы.

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что не направлял Зеленскому приглашение, но тот может приехать, если пожелает. Однако украинский лидер отметил, что без официального приглашения он участвовать не планирует. В Кремле сообщили, что приглашение на инаугурацию также не поступало.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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