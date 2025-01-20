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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп в инаугурационной речи не упомянул ни Россию, ни Украину

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kenny Holston / Reuters)

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп в своей речи сразу после церемонии принесения присяги ни разу не упомянул Россию или Украину. РБК ведет прямую трансляцию с мероприятия.

В основном Трамп в речи сосредоточился на внутренних делах страны и защите рубежей. Перед церемонией на митинге в Вашингтоне он заявил о намерении завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. Подобные обещания по поводу украинского конфликта он давал еще до начала предвыборной кампании и многократно повторял в ходе нее.

В то же время в своей речи в Капитолии Трамп сказал, что сила США позволит «прекратить все войны» и обеспечить в мире единство.

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В середине января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа отводит на урегулирование «месяцы или даже больше».

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что при урегулировании конфликта Трамп сможет дать Украине «реальные гарантии безопасности». Помимо этого, Киев настаивает на том, чтобы его пригласили в НАТО.

Президент России Владимир Путин называл отказ Украины от вступления в НАТО одним из условий для начала переговоров с ней и прекращения огня. Кроме того, он говорил, что Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; иметь безъядерный статус; с России должны снять санкции и признать Крым и новые территории за ней на международном уровне.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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