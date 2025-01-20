Трамп объявил о переименовании Мексиканского залива в Американский

Мексиканский залив (Фото: Mario Tama / Getty Images)

США переименуют Мексиканский залив в Американский. Об этом во время инаугурации заявил президент США Дональд Трамп. РБК вел прямую трансляцию с мероприятия.

С таким предложением Трамп выступал ранее, 7 января. «Какое красивое название. И это уместно», — говорил он.

Член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин после этого сообщила, что «как можно скорее» внесет законопроект о переименовании залива.

В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка». Она встала возле карты, на которой большая часть территории США помечена как «America Mexicana».

Бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль тогда отметил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он также указал, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет. В частности, оно и фигурировало на продемонстрированной карте.

Во время инаугурации Трамп также заявил, что самую высокую гору на Аляске снова переименуют. В 2015 году президент Барак Обама вернул вершине Мак-Кинли название Денали (Высокая). На тот момент споры о возвращении горе названия Денали, которое ей дали коренные жители Аляски, продолжались на протяжении 40 лет.

Пик высотой в 6,1 тыс. м был назван Мак-Кинли в 1896 году, после того как республиканец Уильям МакКинли стал президентом страны. В 1975 году штат Аляска официально вернул вершине название Денали и с тех пор настаивал на том, чтобы соответствующее решение было принято на федеральном уровне (что и сделал Обама).