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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп объявил о переименовании Мексиканского залива в Американский

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мексиканский залив
Мексиканский залив (Фото: Mario Tama / Getty Images)

США переименуют Мексиканский залив в Американский. Об этом во время инаугурации заявил президент США Дональд Трамп. РБК вел прямую трансляцию с мероприятия.

С таким предложением Трамп выступал ранее, 7 января. «Какое красивое название. И это уместно», — говорил он.

Член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин после этого сообщила, что «как можно скорее» внесет законопроект о переименовании залива.

В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка». Она встала возле карты, на которой большая часть территории США помечена как «America Mexicana».

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Бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль тогда отметил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он также указал, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет. В частности, оно и фигурировало на продемонстрированной карте.

Во время инаугурации Трамп также заявил, что самую высокую гору на Аляске снова переименуют. В 2015 году президент Барак Обама вернул вершине Мак-Кинли название Денали (Высокая). На тот момент споры о возвращении горе названия Денали, которое ей дали коренные жители Аляски, продолжались на протяжении 40 лет.

Пик высотой в 6,1 тыс. м был назван Мак-Кинли в 1896 году, после того как республиканец Уильям МакКинли стал президентом страны. В 1975 году штат Аляска официально вернул вершине название Денали и с тех пор настаивал на том, чтобы соответствующее решение было принято на федеральном уровне (что и сделал Обама).

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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