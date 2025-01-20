Президенты и миллиардеры на инаугурации Трампа. Фото
На церемонии инаугурации Дональда Трампа среди прочих гостей присутствовали:
- 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис;
- основатель SpaceX и Tesla Илон Маск;
- основатель Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан;
- основатель Amazon Джефф Безос с невестой Лорен Санчес,
- бывший вице-президент США Майк Пенс;
- бывший президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой;
- бывший президент США Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон;
- бывший президент Барак Обама (без супруги Мишель);
- президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга Лавиния Вальбонеси;
- главный исполнительный директор Apple Тим Кук
и другие.
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