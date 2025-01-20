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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Президенты и миллиардеры на инаугурации Трампа. Фото

Появились фото президентов и миллиардеров на инаугурации Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Бывший президент США Барак Обама
(Фото: Chip Somodevilla / Reuters)
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
(Фото: Kenny Holston / Getty Images)
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
(Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)
Роберт Ф. Кеннеди-младший
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Бывший вице-президент США Майк Пенс
(Фото: Saul Loeb / Reuters)
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
(Фото: Julia Demaree / Getty Images)
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Такер Карлсон
(Фото: Shawn Thew / Getty Images)
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
(Фото: Jasper Colt / Reuters)

На церемонии инаугурации Дональда Трампа среди прочих гостей присутствовали:

  • 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис;
  • основатель SpaceX и Tesla Илон Маск;
  • основатель Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан;
  • основатель Amazon Джефф Безос с невестой Лорен Санчес,
  • бывший вице-президент США Майк Пенс;
  • бывший президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой;
  • бывший президент США Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон;
  • бывший президент Барак Обама (без супруги Мишель);
  • президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга Лавиния Вальбонеси;
  • главный исполнительный директор Apple Тим Кук

и другие.

Инаугурация Дональда Трампа. Как это было
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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

политик
20 октября 1964 года
Тим Кук фото

Тим Кук

глава компании Apple
1 ноября 1960 года
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
Джефф Безос фото

Джефф Безос

бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
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