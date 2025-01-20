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Политика ,  
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Трамп пообещал вернуть Панамский канал: мы его отдавали не Китаю

По словам президента, США передавали канал Панаме, а не Китаю
Панамский канал
Панамский канал (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи заявил о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом.

По его словам, решение отдать Панамский канал было ошибкой.

Трамп объяснил, что сейчас американские корабли сильно переплачивают за проход через Панамский канал, в том числе и корабли ВМС. По его словам, каналом фактически управляет Китай. «А мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме. И мы забираем его обратно», — заключил он.

В конце декабря 2024 года Трамп уже заявлял, что власти Панамы неоправданно завышают сборы за использование канала. Также он говорил о присутствии в этом районе китайских военных. Власти Панамы отвергали эти предположения, однако The New York Times утверждала, что двумя портами на противоположных концах канала управляет базирующийся в Гонконге оператор Hutchison Whampoa.

В 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, — США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути.

В 1989 году США осуществили вторжение в Панаму под предлогом того, что руководство страны и командующий армией Мануэль Норьега содействовали наркотрафику и угрожали жизни граждан Соединенных Штатов. В результате военной операции десантники взяли под контроль правительственный квартал в столице, Норьега был арестован и осужден. Позже его выдали Франции, затем — Панаме, где в 2017 году он умер.

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